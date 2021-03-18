Diocese de Colatina suspende casamentos e batizados

A Diocese recomenda que as igrejas continuem com as missas e celebração da palavra presenciais, mas levando em consideração as orientações de cada secretaria municipal de saúde, como: redução do público, higienização com álcool 70% e uso constante de máscara. Além disso, as celebrações devem ser transmitidas on-line, e pessoas do grupo de risco devem ficar em casa.