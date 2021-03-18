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Quarentena no ES

Diocese de Colatina suspende casamentos e batizados

Estão proibidos cursos e encontros de formação, Via-Sacra, casamentos, batizados e demais sacramentos. Missas serão realizadas com público reduzido e transmitidas on-line

Publicado em 18 de Março de 2021 às 08:35

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 mar 2021 às 08:35
Diocese de Colatina
Diocese de Colatina Crédito: Vinícius Gardiman
A Diocese de Colatina, no Noroeste do ES, suspendeu nesta quarta-feira (17) as atividades pastorais em todas as suas paróquias. A medida pretende ir ao encontro da quarentena de 14 dias anunciada pelo governo capixaba, que visa desacelerar o avanço da pandemia de Covid-19 no Estado. Ficam proibidos: cursos e encontros de formação, Via-Sacra, casamentos, batizados e demais sacramentos. Missas serão realizadas com público reduzido e transmitidas on-line.
As proibições se iniciam nesta quinta-feira (18), como determina o decreto de quarentena do governo do ES, e permanecem por 14 dias, até 31 de março. Segundo a Diocese, as medidas "pretendem colaborar com o enfrentamento a Covid-19, cujo risco é considerado extremo em todo o território capixaba."

O QUE FICA PROIBIDO 

  • Cursos
  • Encontros de formação
  • Via-Sacra
  • Casamentos
  • Batizados 
  • Demais sacramentos

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MISSAS 

A Diocese recomenda que as igrejas continuem com as missas e celebração da palavra presenciais, mas levando em consideração as orientações de cada secretaria municipal de saúde, como: redução do público, higienização com álcool 70% e uso constante de máscara.  Além disso, as celebrações devem ser transmitidas on-line, e pessoas do grupo de risco devem ficar em casa.
Por meio de nota, a Diocese justifica que a manutenção das celebrações presenciais se dá pela preocupação com as pessoas que, por conta da situação pandêmica, "apresentam quadros de depressão, pensamentos suicidas e outras doenças psíquicas e que encontram na igreja o alento de que precisam para manter firme a sua fé".

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