Emoção em família: casal de idosos é vacinado pela filha em Colatina

Juntos há 63 anos, casal de idosos é vacinado pela própria filha Crédito: Reprodução/ Acervo Pessoal

Moradores de São João Pequeno, no interior do município, Carlota e Geraldo Butzlaff estão juntos há 63 anos. O idoso tem 86 anos e a esposa 84 . Nessa quinta-feira (4), eles receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. O imunizante foi aplicado por uma das filhas do casal, Edith Butzlaff, que é auxiliar de enfermagem e trabalha no posto de saúde da localidade há 21 anos.

"Nesses anos todos de trabalho, poder vacinar os meus pais foi o dia mais emocionante na profissão" Edith Butzlaff - Auxiliar de enfermagem

Geraldo foi levado até o posto de saúde para buscar uma receita médica. Quando chegou ao local, foi informado que seria vacinado junto com a esposa. Rapidamente, ele voltou para casa e buscou a companheira inseparável. Com bom cavalheiro, o idoso fez questão que Carlota fosse a primeira vacinada.

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Em seguida, ele também recebeu a sua dose. A primeira atitude após receber a vacina? Um abraço na esposa. A emoção tomou conta da sala.

Além de vacinar os pais, a data foi ainda mais importante para ela. Como profissional de saúde, Edith recebeu a segunda dose do imunizante, também nesta quinta-feira (5). Apesar de trabalhar durante a pandemia, ela destacou que não foi infectada pelo vírus.

CHEGADA DA VACINA É ALENTO PARA A FAMÍLIA

A chegada da vacina também é um sinal de esperança para a família. Com 10 filhos, mais uma legião de netos e bisnetos, Geraldo e Carlota adoravam reunir os familiares. “Todo domingo era uma festança na casa deles. E isso era maior ainda nas datas especiais. Minha mãe adora cozinhar para todo mundo”, lembra Elizete Butzlaff Vervloet, outra filha do casal.

Por segurança, o casal está isolado na propriedade da família no interior de Colatina. Com eles, apenas o filho mais velho, que já vivia com os pais. Com isso, os encontros tiveram que ser suspensos e os abraços tiveram que ficar na lembrança. “Eles nunca mais puderam receber um abraço dos filhos”, se emocionou Elizete.

Casal de idosos recebeu a vacina em Colatina Crédito: Acervo Familiar

Sem a possibilidade do contato real, a família teve que recorrer a uma solução que foi adotada em todo mundo: os encontros virtuais. Mas como fazer isso, se os idosos não tinham muita familiaridade com os dispositivos digitais? Bem, a vontade de manter contato com a família falou mais alto e rapidamente a Dona Carlota se adaptou à tecnologia.

Agora, ela se comunica com os familiares através de um grupo em uma rede social. A maneira é diferente, mas o afeto entre eles parece ter aumentado. Ela faz questão de mandar áudios diários para os filhos. Foi dessa forma que ela comemorou com todos a vacinação contra o novo coronavírus. Os áudios da Dona Carlota são uma fofura e podemos provar!

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