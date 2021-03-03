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Pandemia

Covid-19: Brasil bate novo recorde ao registrar 1.840 mortes em 24 horas

O recorde de mortes anterior ocorreu na terça: 1.726 óbitos, no maior salto da pandemia

Publicado em 03 de Março de 2021 às 20:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2021 às 20:29
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Brasil bate novo recorde ao registrar 1.840 mortes pela Covid-19 em 24 horas Crédito: Pixabay
O Brasil mais uma vez bateu o recorde de mortes registradas em um único dia, com 1.840 óbitos. Além disso, pelo quinto dia consecutivo, o país tem recorde na média móvel de mortes, 1.332.
O país já está há 42 dias seguidos com média móvel acima de 1.000.
O recorde de mortes anterior ocorreu na terça: 1.726 óbitos, no maior salto da pandemia.
Além do elevado número de óbitos, também foram registrados 74.376 casos de Covid-19, segundo maior valor da pandemia. O recorde pertence ao dia 8 de janeiro, com 84.977 infecções, mas ocorreu devido a uma revisão de dados do Paraná.
O total de mortes chegou a 259.402 e o de casos a 10.722.221, desde o início da pandemia.
O Brasil enfrenta o pior momento da pandemia, com situações críticas em todas as regiões do país.
Na terça, a Fiocruz publicou uma nota técnica na qual alertava sobre o grave e inédito momento do país na pandemia. "Pela primeira vez desde o início da pandemia, verifica-se em todo o país o agravamento simultâneo de diversos indicadores, como o crescimento do número de casos e de óbitos, a manutenção de níveis altos de incidência de Srag [Síndrome Respiratória Aguda Grave], a alta positividade de testes e a sobrecarga dos hospitais".
​O consórcio de veículos de imprensa foi criado em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.​

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