Como agendar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na Grande Vitória

Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, tem de ser injetada em um intervalo máximo de 28 dias. No caso do composto feito pela Universidade de Oxford e a farmacêutica Astrazeneca, o paciente deve receber a segunda após três meses. Para desenvolver a imunidade recomendada, as vacinas contra a Covid-19 disponibilizadas no Espírito Santo precisam ser aplicadas em duas doses, conforme a orientações dos laboratórios onde são produzidas. A, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, tem de ser injetada em um intervalo máximo de 28 dias. No caso do composto feito pelae a farmacêutica Astrazeneca, o paciente deve receber a segunda após três meses.

Na Grande Vitória, mesmo após o agendamento para a aplicação da primeira dose, a maioria das prefeituras pede que um novo agendamento seja feito para a aplicação da segunda ampola da vacina.

ou pelo aplicativo Vitória On-line. Assim que a pessoa toma a primeira dose da vacina, ela recebe um comprovante e nele consta a data de aplicação da segunda dose da vacina, que deve ser novamente agendada. Em casos de dúvidas sobre a data, a prefeitura orienta a buscar ajuda na unidade de saúde de referência pessoalmente ou pelo telefone 156. Na capital , o agendamento é exclusivamente on-line pelo site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line. Assim que a pessoa toma a primeira dose da vacina, ela recebe um comprovante e nele consta a data de aplicação da segunda dose da vacina, que deve ser novamente agendada. Em casos de dúvidas sobre a data, a prefeitura orienta a buscar ajuda na unidade de saúde de referência pessoalmente ou pelo telefone 156.

A prefeitura informou ainda que faz parte da rotina de trabalho da equipe da Secretaria de Saúde realizar a busca ativa de munícipes faltosos na vacina.

No município canela-verde, o agendamento para a aplicação das doses das vacinas também é exclusivamente on-line, e, apesar do idoso sair com a data indicada para receber a segunda dose, também precisa fazer um novo agendamento no site da Prefeitura de Vila Velha.

Caso o idoso perca a data ou o prazo da vacina, ele deverá entrar em contato com a Unidade de Saúde de referência para que as equipes façam a identificação desse munícipe no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).

Na Serra, o agendamento da segunda dose da vacina é on-line pelo site da prefeitura na data indicada pelo comprovante de vacinação. Em casos de dúvidas ou dificuldades, a orientação é procurar a Unidade de Saúde mais próxima. Os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção recebem as aplicações em casa.

Em Cariacica , após o agendamento on-line no site da Prefeitura ou presencialmente em uma das unidades de saúde para receber a primeira dose, o cidadão também recebe um comprovante que indica quando a segunda dose deve ser tomada, necessitando fazer um novo agendamento, on-line ou presencial, quando a data estiver próxima.

Se o paciente agendou a aplicação da primeira dose como acamado, ele não precisa agendar a segunda aplicação. Para este público, a Secretaria Municipal de Saúde do município estabeleceu um cronograma para atender em domicílio. A prefeitura informou ainda que controla a data de vacinação de cada cidadão e tem o contato de cada um para, em caso de faltas, buscá-los.

Em Viana , único município da Grande Vitória que está fazendo a vacinação de todos os idosos em domicílio, os agentes detém o controle da data de retorno às casas daqueles que já tomaram a primeira dose da vacina. Em caso de não encontrá-los em sua residências, novas tentativas são feitas.