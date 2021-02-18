Vacinação no ES: veja quais grupos estão sendo vacinados nas cidades

Iniciada há um mês no Espírito Santo, a vacinação contra a Covid-19 segue em diferentes estágios nas cidades capixabas, seja pela quantidade de doses recebidas, seja pelas estratégias adotadas por cada administração municipal.
Em Vitória, por exemplo, os membros do grupo prioritário em que foram aplicadas a primeira dose, já passaram a receber a segunda dose nesta quarta-feira (17). Na mesma data, começaram a ser imunizados os idosos com mais 85 anos.
Já a Secretaria de Saúde da Serra informou que continua vacinando os idosos com mais de 90 anos, profissionais de saúde com idade acima de 60 anos e iniciou, nesta semana, a vacinação da faixa etária a partir de 85 anos.
Em Viana, foi iniciada, nesta quinta-feira (18) a aplicação da segunda dose para idosos e deficientes institucionalizados, funcionários das casas de acolhimento e profissionais da saúde. O município segue com a vacinação dos idosos com 90 anos ou mais. Já os demais públicos serão imunizados conforme o envio de novas doses.
VACINAÇÃO POR CIDADE
Na manhã de quarta-feira (17), A Gazeta procurou 76 municípios capixabas que disponibilizaram algum contato nos sites institucionais. Apenas os representantes de São Domingos do Norte e Pancas não foram localizados. À medida que as prefeituras enviarem as respostas, o mapa será atualizado.
De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta administrada pelo governo do Estado, o Espírito Santo recebeu 207.420 doses dos imunizantes da Coronavac e da vacina Oxford/Astrazeneca desde o dia 18 de janeiro, quando a primeira pessoa foi vacinada.
Confira no mapa como está a vacinação em cada cidade do Estado: