Vacinação no ES: veja quais grupos estão sendo vacinados nas cidades

Sem vacina para toda a população do ES, medidas como uso de máscara continuam sendo indispensáveis

Na manhã de quarta-feira (17), A Gazeta procurou 76 municípios capixabas que disponibilizaram algum contato nos sites institucionais. Apenas os representantes de São Domingos do Norte e Pancas não foram localizados. À medida que as prefeituras enviarem as respostas, o mapa será atualizado.