Coronavac: tire suas dúvidas sobre a primeira vacina que chegou ao ES

Os pesquisadores apontaram que a eficácia global, para todos os casos, é de 50,38%. Isto significa que uma pessoa não vacinada e exposta ao vírus tem o dobro de chance de se infectar com o coronavírus do que alguém que está vacinado. Contra os sintomas leves, o imunizante resulta numa eficácia de 78%, ou seja, entre os vacinados que tiverem a doença, 78% não precisa recorrer à assistência médica. Já nos casos graves ou moderados, a eficácia é de 100%. O número atesta que, entre as pessoas vacinadas que se infectaram, nenhuma delas precisaria de internação hospitalar ou ficaria em estado grave.