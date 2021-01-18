"Chegando hoje no ES, iniciaremos às 17h a vacinação", diz Casagrande

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou que o Estado vai começar a vacinar contra a Covid-19 nesta segunda-feira (18) às 17h, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou os Estados a iniciarem a vacinação no final da tarde. De acordo com o Governo do Espírito Santo, o Ministério da Saúde informou que as vacinas chegam à tarde em todos os Estados. Um avião da Azul Linhas Aéreas, que fará o transporte de doses da vacina contra a Covid-19 para o Espírito Santo, tem previsão de pousar no Aeroporto de Vitória no final da tarde.

"Dia histórico para a ciência Brasileira. Estou participando em São Paulo da entrega simbólica do primeiro lote de vacinas aos Estados. Chegando hoje no Espírito Santo, iniciaremos às 17:00h a vacinação pelos profissionais do hospital de referência no tratamento da Covid-19, no (hospital) Jayme Santos Neves", afirmou Casagrande no Twitter.

Dia histórico para a ciência Brasileira.

Estou participando em SP da entrega simbólica do primeiro lote de vacinas aos Estados. Chegando hoje no ES, iniciaremos às 17:00h a vacinação pelos profissionais do hospital de referência no tratamento da COVID, Jaime Santos Neves pic.twitter.com/xac7IruUVM — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 18, 2021

O governador já havia afirmado mais cedo, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai começar pelos hospitais do Estado que atendem pacientes com coronavírus.

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De acordo com a pasta, a logística de distribuição das vacinas será realizada com aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite. Casagrande fez uma transmissão ao vivo, mostrando os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) sendo carregados com as doses que serão distribuídas aos Estados.