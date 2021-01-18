AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Profissionais do Jayme

"Chegando hoje no ES, iniciaremos às 17h a vacinação", diz Casagrande

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou os Estados a iniciarem a vacinação no final da tarde. Em seu perfil no Twitter, governador do Espírito Santo afirmou que o Estado vai começar a vacinar contra a Covid-19 nesta segunda-feira (18)

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 08:20

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 jan 2021 às 08:20
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou que o Estado vai começar a vacinar contra a Covid-19 nesta segunda-feira (18) às 17h, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou os Estados a iniciarem a vacinação no final da tarde. De acordo com o Governo do Espírito Santo, o Ministério da Saúde informou que as vacinas chegam à tarde em todos os Estados. Um avião da Azul Linhas Aéreas, que fará o transporte de doses da vacina contra a Covid-19 para o Espírito Santo,  tem previsão de pousar no Aeroporto de Vitória no final da tarde.

Veja Também

Ministério inicia distribuição de vacina contra Covid-19 aos Estados; veja o ato

"Dia histórico para a ciência Brasileira. Estou participando em São Paulo da entrega simbólica do primeiro lote de vacinas aos Estados. Chegando hoje no Espírito Santo, iniciaremos às 17:00h a vacinação pelos profissionais do hospital de referência no tratamento da Covid-19, no (hospital) Jayme Santos Neves", afirmou Casagrande no Twitter.
O governador já havia afirmado mais cedo, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai começar pelos hospitais do Estado que atendem pacientes com coronavírus.
Segundo o Ministério da Saúde, fazem parte desse primeiro grupo beneficiado 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos institucionalizados e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas.
De acordo com a pasta, a logística de distribuição das vacinas será realizada com aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite. Casagrande fez uma transmissão ao vivo, mostrando os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) sendo carregados com as doses que serão distribuídas aos Estados.
O Ministério da Saúde terá o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas por meio das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass, para transporte gratuito da vacina contra a Covid-19 às unidades federadas do país que necessitam do transporte aéreo para a chegada das doses.

Veja Também

Vacinação contra a Covid-19 no ES vai começar pelos hospitais, diz Casagrande

Ministério da Saúde divulga quantos serão vacinados no ES neste início de campanha

Secretário de Vitória é flagrado em festa com aglomeração e pede desculpa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Serra Covid-19 Hospital Dr Jayme Santos Neves Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini
Pazolini vestiu a camisa do bolsonarismo e a aliança com o PL foi selada. E agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados