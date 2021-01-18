Vacinação contra a Covid-19 no ES vai começar pelos hospitais, diz Casagrande

Casagrande em São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , afirmou em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai começar pelos hospitais do Estado que atendem pacientes com coronavírus.

Casagrande gravou o vídeo direto do Centro de Distribuição em São Paulo, onde estão armazenadas as vacinas da Coronavac e onde foi realizado o evento de entrega simbólica dos imunizantes.

"Vamos começar a disponibilizar primeiro para os nossos hospitais, os hospitais que estão na linha de frente receberão imediatamente essas vacinas. Começaremos então a disponibilizar essas doses para a população capixaba, profissionais de saúde, pessoas idosas em instituições de longa permanência e indígenas. Começaremos pelos nossos hospitais que estão trabalhando nos Estados, filantrópicos e privados que estão na linha de frente do combate à pandemia", afirmou Casagrande.

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO

De acordo com a pasta, a logística de distribuição das vacinas será realizada com aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.