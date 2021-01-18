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Profissionais da saúde

Vacinação contra a Covid-19 no ES vai começar pelos hospitais, diz Casagrande

O governador Renato Casagrande gravou um vídeo direto do Centro de Distribuição em São Paulo, onde estão armazenadas as vacinas da Coronavac e onde será realizado o evento de entrega simbólica dos imunizantes
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 jan 2021 às 07:09

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 07:09

Casagrande em São Paulo
Casagrande em São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai começar pelos hospitais do Estado que atendem pacientes com coronavírus.
Casagrande gravou o vídeo direto do Centro de Distribuição em São Paulo, onde estão armazenadas as vacinas da Coronavac e onde foi realizado o evento de entrega simbólica dos imunizantes.
"Vamos começar a disponibilizar primeiro para os nossos hospitais, os hospitais que estão na linha de frente receberão imediatamente essas vacinas. Começaremos então a disponibilizar essas doses para a população capixaba, profissionais de saúde, pessoas idosas em instituições de longa permanência e indígenas. Começaremos pelos nossos hospitais que estão trabalhando nos Estados, filantrópicos e privados que estão na linha de frente do combate à pandemia", afirmou Casagrande.
Segundo o Ministério da Saúde, fazem parte desse primeiro grupo beneficiado 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos institucionalizados e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas.

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO

De acordo com a pasta, a logística de distribuição das vacinas será realizada com aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.
O Ministério da Saúde terá o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas por meio das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass, para transporte gratuito da vacina Covid-19 às unidades federadas do país que necessitam do transporte aéreo para a chegada das doses.

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