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Covid-19

Pazuello e governadores antecipam início da vacinação para esta segunda

Durante o evento, Pazuello falou que "a lealdade federativa será mantida", em uma crítica ao governador João Doria

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 10:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jan 2021 às 10:24
O Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, inicia a distribuição da vacina contra a Covid-19, Coronavac/Butantan
O Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, inicia a distribuição da vacina contra a Covid-19, Coronavac/Butantan Crédito: Paulo Guereta/Photo Premium/Folhapress
Diversos governadores brasileiros reunidos na manhã desta segunda-feira (18), com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, entraram em um acordo para que a vacinação contra a Covid-19 tenha início no país já nesta segunda-feira às 17h. Eles participam de ato simbólico em Guarulhos (SP) para a distribuição das doses da Coronavac - imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan contra o novo coronavírus - do Ministério da Saúde aos Estados.
Mais cedo, governadores haviam entrado em um acordo para que a vacinação tivesse início na terça-feira (19) às 14h, porém o ministro adiantou o prazo para que as doses fossem entregues ainda hoje e aplicadas ao fim da tarde. Inicialmente, a largada para a vacinação nacional estava planejada pelo ministério para quarta-feira (20), às 10h.
O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), não compareceu ao evento. O Estado foi representado no evento pelo vice Rodrigo Garcia. No domingo, Doria participou de cerimônia para a aplicação da primeira dose da vacina no Brasil, logo depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, o uso emergencial do imunizante.
Para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a inauguração promovida por Doria "é um gesto que coloca os governadores numa posição de segunda categoria". "Não tínhamos sequer vacinas no nosso Estado", completou.

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Durante o evento, Pazuello falou que "a lealdade federativa será mantida", em uma crítica ao Doria, e destacou que o Brasil é referência em vacinação "e continuará sendo". Além de Caiado, participaram do evento governadores de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, entre outros.
De acordo com informações do Ministério da Saúde, começa nesta manhã a distribuição de 4,6 milhões de doses da vacina. Os imunizantes estão no Departamento de Logística em Saúde, em São Paulo, e serão transportados para cada um dos Estados pela Força Aérea Brasileira (FAB).
A Anvisa aprovou neste domingo o uso emergencial de 6 milhões de doses da vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Com a divisão das doses entre os Estados, cerca de 1,3 milhão permanecem em São Paulo.
Segundo o ministério, a logística contará com aviões e caminhões preparados para a refrigeração dos imunizantes. Além dos aviões da FAB, aeronaves das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass farão o transporte gratuito da vacina para as capitais brasileiras. Após a chegada dos imunizantes às capitais, a distribuição passa a ser feita por cada Estado, com apoio do Ministério da Defesa.

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