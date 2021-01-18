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Coronavírus

Moro: Brasil pode "trabalhar junto, como um só país, para vacinação em massa"

A Anvisa aprovou neste domingo (17), por unanimidade, o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jan 2021 às 09:41

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 09:41

O ministro Sergio Moro
O ex-ministro Sergio Moro se pronuncia sobre a aprovação de vacinas contra a Covid-19 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Para o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a aprovação de vacinas contra a Covid-19 e a imunização da primeira brasileira com Coronavac, em São Paulo, mostra que o Brasil "pode trabalhar junto como um só país".
"Precisaremos disso para a necessária vacinação em massa", afirmou o ex-juiz da Lava Jato, que deixou o governo Bolsonaro em abril, no início da pandemia do novo coronavírus.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou neste domingo (17), por unanimidade, o uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca.
Minutos após o fim da reunião da Anvisa, a enfermeira do Instituto Emílio Ribas Mônica Calzalans foi a primeira brasileira vacinada contra a Covid-19.

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