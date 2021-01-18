Ministério inicia distribuição de vacina contra Covid-19 aos Estados; veja o ato

O ato acontece em Guarulhos, município da Região Metropolitana de São Paulo. Acompanhe a transmissão ao vivo do evento do Ministério da Saúde:

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A pasta já divulgou o número de pessoas que devem ser vacinadas contra a Covid-19 no Espírito Santo com essas primeiras doses que devem chegar ao Estado nesta semana.

Antes de embarcar no Aeroporto de Vitória, o governador afirmou que a vacinação vai começar de forma imediata assim que as doses chegarem no Espírito Santo.

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde, a logística de distribuição das vacinas será realizada por aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.

O Ministério da Saúde terá o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas por meio das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass, para transporte gratuito da vacina Covid-19 às unidades federadas do país que necessitam do transporte aéreo para a chegada das doses.

CASAGRANDE JÁ ESTÁ EM SÃO PAULO