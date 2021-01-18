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Ministério inicia distribuição de vacina contra Covid-19 aos Estados; veja o ato

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participa do evento em São Paulo. Serão 48.246 contemplados no ES neste início da campanha de imunização, totalizando 96.492 doses

Publicado em 

18 jan 2021 às 07:10

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 07:10

Ministério da Saúde convocou para a manhã desta segunda-feira (18) um ato simbólico de entrega das vacinas contra a Covid-19 para os Estados do Brasil e o Distrito Federal. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participa do evento.
O ato acontece em Guarulhos, município da Região Metropolitana de São Paulo. Acompanhe a transmissão ao vivo do evento do Ministério da Saúde: 
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante sua cerimônia de posse no Palácio do Planalto.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A pasta já divulgou o número de pessoas que devem ser vacinadas contra a Covid-19 no Espírito Santo com essas primeiras doses que devem chegar ao Estado nesta semana.
Serão 48.246 contemplados no Espírito Santo neste início da campanha de imunização, totalizando 96.492 doses. Fazem parte desse primeiro grupo beneficiado 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos institucionalizados e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas.
Antes de embarcar no Aeroporto de Vitória, o governador afirmou que a vacinação vai começar de forma imediata assim que as doses chegarem no Espírito Santo.

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde, a logística de distribuição das vacinas será realizada por aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.
O Ministério da Saúde terá o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas por meio das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass, para transporte gratuito da vacina Covid-19 às unidades federadas do país que necessitam do transporte aéreo para a chegada das doses.

CASAGRANDE JÁ ESTÁ EM SÃO PAULO

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Ministério da Saúde Renato Casagrande Vacina Covid-19 Coronavírus no ES Campanha de vacinação Eduardo Pazuello
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