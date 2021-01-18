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Ministério da Saúde divulga quantos serão vacinados no ES neste início de campanha

O governador Renato Casagrande embarcou na noite deste domingo (17) para São Paulo para participar do ato simbólico de recebimento das vacinas contra a Covid-19, evento convocado pelo Ministério da Saúde
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 jan 2021 às 05:35

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 05:35

Enfermeira recebe a primeira dose da vacina no Brasil
Enfermeira recebe a primeira dose da vacina Crédito: Reprodução / Globonews
Ministério da Saúde divulgou o número de pessoas que devem ser vacinadas contra a Covid-19 no Espírito Santo com as primeiras doses que devem chegar ao Estado nesta semana. Ao todo serão 48.246 contemplados no Espírito Santo no início da campanha de imunização, totalizando 96.492 doses.
Fazem parte desse primeiro grupo beneficiado 42.273 profissionais da área da saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos que moram em casas de repouso e 210 pessoas com deficiência que vivem em instituições.
O governador Renato Casagrande embarcou na noite deste domingo (17) para São Paulo para participar do ato simbólico de recebimento das vacinas contra a Covid-19, evento convocado pelo Ministério da Saúde.

ES ESTÁ PRONTO PARA VACINAR, DIZ GOVERNADOR

Antes de embarcar no Aeroporto de Vitória, o governador afirmou que a vacinação vai começar de forma imediata assim que as doses chegarem no Espírito Santo.
Nas redes sociais, o governador também comemorou a decisão da Anvisa, de aprovar o uso emergencial das vacinas do Butantan e da Fiocruz. Segundo o governador, a aprovação é o primeiro passo para vencermos definitivamente o coronavírus.
Casagrande ainda voltou a garantir que o Espírito Santo está preparado com agulhas, seringas e toda a logística para dar início ao Plano Nacional de Imunização assim que as vacinas chegarem.

PESSOAS NO ES QUE SERÃO VACINADAS NESTE INÍCIO DE CAMPANHA

  • Pessoas com mais de 60 anos que moram em casas de repouso: 2.970
  • Pessoas com deficiência que vivem em instituições: 210
  • População indígena vivendo em terras indígenas: 2.793
  • Trabalhadores de saúde: 42.273
  • Total: 48.246

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