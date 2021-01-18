Vacinação começa imediatamente após doses chegarem ao ES, diz Casagrande

"Assim que chegarem as vacinas aqui no nosso Estado, começaremos imediatamente a aplicá-las na população." Foi com essa frase que o governador Renato Casagrande (PSB) se despediu do Espírito Santo e embarcou em um avião rumo à cidade de São Paulo, onde participará de um ato simbólico de entrega das vacinas na manhã desta segunda-feira (18).
A expectativa é que o Estado receba inicialmente cerca de 100 mil doses da Coronavac – imunizante elaborado pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, que teve o uso emergencial aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na tarde deste domingo (17), de forma unânime.
"O plano estadual está pronto: temos seringas, agulhas... Estamos preparados para a imunização"
Ainda em outubro do ano passado, o governo capixaba realizou a compra de 6 milhões de seringas para aplicar a vacina contra a Covid-19 e o primeiro lote chegou nesse sábado (16). Desde aquela época, o Estado se prepara para fazer a imunização neste mês de janeiro, a depender da devida aprovação dos imunizantes.
Caso a previsão da chegada das primeiras doses ocorra, de fato, nesta segunda-feira (18), o Espírito Santo pode começar a vacinar a população mais cedo do que o estimado pelo Ministério da Saúde, que anunciou o início da campanha para a quarta-feira (20). Consequentemente, os municípios da Grande Vitória já estão se organizando. Veja abaixo:
VITÓRIA
- Os primeiros a serem imunizados serão os idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP) do município e os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia.
- Os profissionais de saúde serão vacinados nos próprios hospitais e os idosos das ILP nos locais onde vivem.
- Ao chegar mais doses, serão vacinados os idosos com mais de 75 anos de idade, que poderão agendar a vacinação on-line e irem até o local determinado.
- O grupo prioritário da cidade é estimado em 32 mil pessoas.
- Conforme forem chegando mais doses, o município estudará a possibilidade de adotar postos volantes e outras estratégias.
VILA VELHA
- Os idosos com mais de 60 anos em Instituições de Longa Permanência e as pessoas abrigadas com mais de 18 anos e com algum tipo de deficiência serão os primeiros a serem vacinados.
- Município prevê a realização de agendamento on-line e drive thru.
- Há a possibilidade de expandir a vacinação para outros espaços, como ginásios e igrejas.
- Estimativa é que o grupo prioritário da campanha seja composto por cerca de 50 mil pessoas.
SERRA
- Os idosos acamados com mais de 75 anos receberão a vacina em casa.
- Município ainda aguarda o quantitativo de doses que receberá para definir a estratégia adotada.
- Estão previstos o agendamento on-line e os drives thrus de vacinação.
- Poderá usar maternidades, hospitais, escolas e associações comunitárias como pontos de vacinação.
CARIACICA
- Os idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência serão vacinados nas próprias ILPs.
- Esquema de escalonamento prevê a ampliação do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde e dos pontos de vacinação.
- Haverá serviço de agendamento on-line por meio de site.
- Município aguarda o quantitativo de doses para definir se implantará drive thru e outros pontos de vacinação em shoppings e escolas, por exemplo.
GUARAPARI
- Idosos com mais de 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência e profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia serão os primeiros a serem vacinados.
- Município ainda aguarda o quantitativo de doses para finalizar a estratégia de vacinação.
- Há a possibilidade de criação de sistemas de drive thru para aplicar as vacinas futuramente.
- O agendamento on-line também está sendo providenciado.