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Casagrande anuncia

ES recebe primeiro lote de 1,5 milhão de seringas e agulhas para vacina contra Covid-19

O governador Renato Casagrande mostrou as seringas e fez o anúncio em uma live na manhã deste sábado (16)

Publicado em 

16 jan 2021 às 08:38

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 08:38

Casagrande com primeiro lote de seringas
Casagrande com primeiro lote de seringas Crédito: Reprodução/Facebook
O primeiro lote, composto por 1,5 milhão de agulhas e seringas, compradas no ano passado pelo Espírito Santo, chegou ao Estado na manhã deste sábado (16). Ao todo, o governo estadual adquiriu 6 milhões de unidades desses equipamentos, que chegarão em lotes. O anúncio foi feito na manhã deste sábado. Veja no vídeo abaixo. 
“O primeiro lote chegou. No mês que vem, chega o segundo, até completar toda a compra. Nossa angústia, neste momento, é com relação à vacina”, afirmou o governador Renato Casagrande.
De acordo com o governador, a imunização seguirá o plano nacional. "Quando a vacina for liberada e chegar ao Estado, começaremos a vacinação pelos profissionais de saúde, pessoas de mais idade que estiverem em instituições de permanência e população indígena", explicou. 

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compra dos conjuntos de seringas e agulhas foi anunciada pelo governo estadual em outubro do ano passado. A informação inicial, passada pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes, durante o Talk Show CBN, evento promovido pela rádio CBN Vitória na manhã do dia 14 daquele mês, era de que já havia para a pronta-entrega, com o fornecedor, a garantia de 1,5 milhão de seringas. As seis milhões de seringas seriam entregues em até 60 dias.

1,5 milhão de seringas e agulhas chegaram ao Espírito Santo neste sábado (16)

Durante a live deste sábado (16), o secretário afirmou que o Estado terá equipamento suficiente para todas as vacinas de 2021, o que inclui o calendário ordinário de vacinação, como a imunização contra a febre amarela, por exemplo.
Já o secretário de Estado de Segurança, coronel Alexandre Ramalho, informou que a Polícia Militar fará a escolta das vacinas, em segurança, para os municípios. "No dia da vacinação, quando ela ocorrer, também vamos dar a segurança para que tudo ocorra bem", enfatizou.

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