ES recebe primeiro lote de 1,5 milhão de seringas e agulhas para vacina contra Covid-19

Casagrande com primeiro lote de seringas Crédito: Reprodução/Facebook

O primeiro lote, composto por 1,5 milhão de agulhas e seringas, compradas no ano passado pelo Espírito Santo, chegou ao Estado na manhã deste sábado (16). Ao todo, o governo estadual adquiriu 6 milhões de unidades desses equipamentos , que chegarão em lotes. O anúncio foi feito na manhã deste sábado. Veja no vídeo abaixo.

“O primeiro lote chegou. No mês que vem, chega o segundo, até completar toda a compra. Nossa angústia, neste momento, é com relação à vacina”, afirmou o governador Renato Casagrande.

De acordo com o governador, a imunização seguirá o plano nacional. "Quando a vacina for liberada e chegar ao Estado, começaremos a vacinação pelos profissionais de saúde, pessoas de mais idade que estiverem em instituições de permanência e população indígena", explicou.

compra dos conjuntos de seringas e agulhas foi anunciada pelo governo estadual em outubro do ano passado . A informação inicial, passada pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes, durante o Talk Show CBN, evento promovido pela rádio CBN Vitória na manhã do dia 14 daquele mês, era de que já havia para a pronta-entrega, com o fornecedor, a garantia de 1,5 milhão de seringas. As seis milhões de seringas seriam entregues em até 60 dias.

1,5 milhão de seringas e agulhas chegaram ao Espírito Santo neste sábado (16)

Durante a live deste sábado (16), o secretário afirmou que o Estado terá equipamento suficiente para todas as vacinas de 2021, o que inclui o calendário ordinário de vacinação, como a imunização contra a febre amarela, por exemplo.

Já o secretário de Estado de Segurança, coronel Alexandre Ramalho, informou que a Polícia Militar fará a escolta das vacinas, em segurança, para os municípios. "No dia da vacinação, quando ela ocorrer, também vamos dar a segurança para que tudo ocorra bem", enfatizou.