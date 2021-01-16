ES pagou R$ 0,19 por cada seringa importada do Paraguai, diz secretário

Seringas e agulhas do primeiro lote comprado pelo governo do Estado Crédito: Giovani Pagotto/Governo ES

O preço unitário da compra realizada pelo governo do Espírito Santo (R$ 0,19) é inferior ao pago por outros Estados do país, como Minas Gerais, em que cada conjunto saiu a R$ 0,89. Essa diferença de valores é de 78,6%. No total, o Espírito Santo economizou o equivalente a R$ 4,2 milhões, em relação a Minas.

"Ter comprado em setembro e outubro, antes de toda a polêmica, nos permitiu comprar a um preço extraordinário e de fazer economia. O Espírito Santo é um Estado preparado e com planejamento. Ele não tem dificuldades nas garantias de acesso dos pacientes e não terá dificuldade para garantir as suas responsabilidades, entre elas, a compras de seringas" Nésio Fernandes - Seccretário de Estado da Saúde

Caminhão com o primeiro lote de 1,5 bilhão de seringas e agulhas compradas pelo governo do Estado Crédito: Giovani Pagotto/Governo ES

Vale lembrar que o equipamento adquirido pelo Estado é um conjunto descartável que contém uma seringa e uma agulha. Cada um deles vem em uma embalagem destacável. Ou seja, é de uso individual. Dessa forma, cada paciente receberá a dose da vacina de Covid-19 e, após ser usado, o equipamento será apropriadamente descartado, já que ele não pode ser reutilizado.

MAIS SERINGAS DEVEM CHEGAR AO ES NO FINAL DE JANEIRO

O secretário da Saúde explica que, no final do ano passado, a empresa que ganhou a licitação para o fornecimento dos 6 mil kits de agulhas e seringas apresentou ao Estado uma programação de envio do equipamento. No entanto, ela poderia sofrer ajuste devido ao aumento da produção da indústria, em virtude da demanda mundial.

"Então, esse atraso da indústria em produzir essas seringas pode ser de uma, duas semanas, mas temos a garantia de que, até o dia 28 deste mês, um segundo lote deve ser encaminhado para o Estado" Nésio Fernandes - Seccretário de Estado da Saúde

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De acordo com Nésio, mesmo sem a chegada do estoque total de seringas, o Espírito Santo tem plenas condições de garantir que, até o final deste mês, já terá em mãos a maior parte do equipamento adquirido da empresa do Paraguai.

"Além dessa compra de 6 milhões, existe ainda outro processo de licitação já aberto para a aquisição de 10 milhões de seringas, e temos saldo de mais 4 milhões em uma ata de registro de preço vigente já na Sesa. Então, não nenhuma possibilidade de faltar seringas no Estado. Temos condições tanto com as 6 milhões quanto com a compra de mais seringas para todo o Estado", explica.

4 MILHÕES TOTAL DE SERINGAS QUE O ESTADO JÁ TEM EM ESTOQUE

Nésio também comenta que, se o Estado tivesse hoje, em mãos, 1 milhão de doses da vacina para a população, conseguiria aplicar todas elas com o estoque atual de seringas, isso sem considerar as que chegaram neste sábado (16).

"Temos 1,7 milhão de seringas e agulhas na rede central do Estado e mais de 700 a 800 mil em 65 municípios, sem considerar as de outros 13 municípios, cujas informações ainda serão atualizadas. De fato o Espírito Santo tem condições plenas de garantir a imunização da população não só para Covid-19, mas de outras doenças também" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde