Oxigênio no ES: "Não temos dificuldades com esse assunto", diz secretário

O Espírito Santo não corre o risco de atravessar uma crise de abastecimento de oxigênio como a do Amazonas, onde a falta do insumo hospitalar tem provocado a morte de pacientes de Covid-19 e de outras doenças.
"Não temos dificuldades com este assunto no ES", garantiu o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista sobre a entrega do primeiro lote com 1,5 milhão de seringas e agulhas ao ES, neste sábado (16).
O número diário de novas internações no Estado da Região Norte do país é o mais alto já registrado, tendo duplicado nas últimas duas semanas. Manaus concentra a maior parte das hospitalizações no Estado e enfrenta falta de oxigênio para atender a todos os pacientes. A estimativa do governo do Amazonas é de que até 700 pacientes podem ser transferidos nos próximos dias para outros Estados.
O Espírito Santo está entre os que se prontificaram a recebê-los. "Não houve confirmação do governo federal ou do governo do Amazonas sobre a remoção para o ES até o agora, mas já estamos aptos a recebê-los a qualquer momento", afirmou o secretário.
Correção
16/01/2021 - 1:45
Versão anterior desta matéria trazia um erro de informação no primeiro parágrafo. O texto mencionava a entrega "de vacinas e agulhas", quando o correto é "seringas e agulhas". A informação foi corrigida no próprio texto.