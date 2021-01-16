Oxigênio no ES: "Não temos dificuldades com esse assunto", diz secretário

Nésio Fernandes destaca que o ES tem 493 salas de vacina espalhadas em todos os municípios capixabas Crédito: Governo do Estado/Divulgação

Espírito Santo não corre o risco de atravessar uma crise de abastecimento de oxigênio como a do Amazonas, onde a falta do insumo hospitalar tem provocado a morte de pacientes de Covid-19 e de outras doenças.

"Não temos dificuldades com este assunto no ES", garantiu o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista sobre a entrega do primeiro lote com 1,5 milhão de seringas e agulhas ao ES, neste sábado (16).

O número diário de novas internações no Estado da Região Norte do país é o mais alto já registrado, tendo duplicado nas últimas duas semanas. Manaus concentra a maior parte das hospitalizações no Estado e enfrenta falta de oxigênio para atender a todos os pacientes. A estimativa do governo do Amazonas é de que até 700 pacientes podem ser transferidos nos próximos dias para outros Estados.

O Espírito Santo está entre os que se prontificaram a recebê-los. "Não houve confirmação do governo federal ou do governo do Amazonas sobre a remoção para o ES até o agora, mas já estamos aptos a recebê-los a qualquer momento", afirmou o secretário.

Neste sábado, chegou ao ES o primeiro lote de 1,5 milhão de seringas e agulhas compradas pelo governo do Estado Crédito: Giovani Pagotto/Governo ES