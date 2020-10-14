Governo do ES compra 6 milhões de seringas para vacina contra Covid-19

Vacina contra Covid ainda passa por testes Crédito: Danilo Verpa/Folhapress

Your browser does not support the audio element. Governo do ES vai comprar 6 milhões de seringas para vacina da Covid-19

Várias entidades, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a União Europeia, alertaram nos últimos meses sobre o risco de falta de seringas, lenços e equipamentos de proteção necessários para a imunização.

"O governo do Estado do Espírito Santo, liderado por Renato Casagrande, já preparou a aquisição de seis milhões de seringas para a vacinação da Covid-19 em 2021. Atentos ao alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o risco de falta de insumos para as campanhas nacionais de imunização do mundo em 2021, já finalizamos nosso processo de compra. Temos já para a pronta-entrega, com o fornecedor, a garantia de 1,5 milhão de seringas e seis milhões de seringas em até 60 dias para que a gente consiga, dentro do plano estadual de imunização, pactuar com os municípios uma estratégia adequada, com agendamento, com busca ativa nos grupos que serão prioritários para que, assim que as vacinas estiverem disponibilizadas, iniciarmos de maneira oportuna e precoce a vacinação", detalhou Nésio Fernandes.

Durante o Talk Show, o secretário citou a experiência exitosa do Governo do Espírito Santo em 2017 de conseguir vacinar contra a febre amarela mais de 3 milhões de capixabas em três meses. "Temos a capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas por mês no Espírito Santo", garante Nésio.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Em um primeiro momento, as vacinas serão ofertadas pelo laboratório AstraZeneca, responsável pelo desenvolvimento da vacina de Oxford, e pelo consórcio internacional Covax Facility. Após a incorporação de tecnologia em uma segunda fase, a previsão é que a capacidade de produção seja de mais 165 milhões de doses no ano que vem.