ES registra 3.680 mortes e mais de 140 mil casos de coronavírus

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.680 mortes e 140.701 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (13). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 946 novos casos e 21 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total registrado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.024 registros da doença, seguida por Vitória (17.785), Serra (17.286) e Cariacica (12.739). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.534 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 129.515 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2.6% e, até agora, 430.933 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.