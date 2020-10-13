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Pandemia

ES registra 3.680 mortes e mais de 140 mil casos de coronavírus

Foram registrados em um período de 24 horas 946 novos casos e 21 óbitos pela doença, de acordo com atualização o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta terça-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 17:02

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:02

Avanços na vacina da covid-19
Covid-19: dados da doença no Estado são atualizados diariamente Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.680 mortes e 140.701 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (13). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 946 novos casos e 21 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total registrado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.024 registros da doença, seguida por Vitória (17.785), Serra (17.286) e Cariacica (12.739). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.534 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 129.515 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2.6% e, até agora, 430.933 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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