Com Covid-19, aposentado corre maratona dentro de apartamento no ES

Edson Francisco Totola, de 61 anos, é um engenheiro civil aposentado que sempre gostou de correr. Mesmo tendo contraído a Covid-19, o idoso não desistiu de enfrentar uma maratona online para a qual tinha feito inscrição antes de saber da doença. Na última sexta-feira (09), Edson percorreu 42km em 5h10 de prova, passando por alguns cômodos do próprio apartamento de pouco mais de 100 metros quadrados em Itapuã, Vila Velha.
Segundo o aposentado, hoje faz cerca de duas semanas que foi diagnosticado com o novo coronavírus. "Não cheguei a ficar hospitalizado, tive apenas sintomas leves, como dor de cabeça, muita tosse e dor no corpo, mas não foi complicado e recebi alta do isolamento hoje. Graças a Deus posso dizer que venci a Covid", iniciou.
Ele, que iniciou a corrida às 7h55 e concluiu às 13h05 da sexta-feira (09), conta que considerou a experiência em casa bem diferente. "Fiquei dando voltas, foi diferente, mas achei legal. Prefiro correr na rua, claro. A "pista" improvisada dá 20 metros, então eu ia fazendo círculos. Comecei a correr em casa fazendo um percurso de 4km no primeiro dia e fui chegando aos 42km", contou.
Totola conta que o filho mais novo, o médico Henrique Gobbi Totola, brinca que o pai precisa ser internado. "Ele fala que estou ficando doido por ter feito o que eu fiz, que vai me internar. Mas todo corredor é meio doido. Dessa vez eu fui ainda mais longe, já tinha corrido meia maratona, mas uma maratona inteira foi a primeira vez. E quem filmou, me acompanhou e incentivou foi a minha esposa, Angela Maria", relatou bem humorado.