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Com Covid-19, aposentado corre maratona dentro de apartamento no ES

Na última sexta-feira (09), Edson percorreu 42km em 5h10 de prova, passando por alguns cômodos do próprio apartamento de pouco mais de 100 metros quadrados em Itapuã, Vila Velha

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 20:05
Aposentado corre maratona em casa, em Vila Velha
Aposentado foi diagnosticado com o novo coronavírus Crédito: Arquivo Pessoal
Edson Francisco Totola, de 61 anos, é um engenheiro civil aposentado que sempre gostou de correr. Mesmo tendo contraído a Covid-19, o idoso não desistiu de enfrentar uma maratona online para a qual tinha feito inscrição antes de saber da doença. Na última sexta-feira (09), Edson percorreu 42km em 5h10 de prova, passando por alguns cômodos do próprio apartamento de pouco mais de 100 metros quadrados em Itapuã, Vila Velha.
Segundo o aposentado, hoje faz cerca de duas semanas que foi diagnosticado com o novo coronavírus. "Não cheguei a ficar hospitalizado, tive apenas sintomas leves, como dor de cabeça, muita tosse e dor no corpo, mas não foi complicado e recebi alta do isolamento hoje. Graças a Deus posso dizer que venci a Covid", iniciou.
Edson corre 42km em apartamento
Com Covid-19, aposentado corre maratona online dentro de casa em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Ele, que iniciou a corrida às 7h55 e concluiu às 13h05 da sexta-feira (09), conta que considerou a experiência em casa bem diferente. "Fiquei dando voltas, foi diferente, mas achei legal. Prefiro correr na rua, claro. A "pista" improvisada dá 20 metros, então eu ia fazendo círculos. Comecei a correr em casa fazendo um percurso de 4km no primeiro dia e fui chegando aos 42km", contou.
Totola conta que o filho mais novo, o médico Henrique Gobbi Totola, brinca que o pai precisa ser internado. "Ele fala que estou ficando doido por ter feito o que eu fiz, que vai me internar. Mas todo corredor é meio doido. Dessa vez eu fui ainda mais longe, já tinha corrido meia maratona, mas uma maratona inteira foi a primeira vez. E quem filmou, me acompanhou e incentivou foi a minha esposa, Angela Maria", relatou bem humorado.

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