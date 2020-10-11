Com Covid-19, aposentado corre maratona dentro de apartamento no ES

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Ele, que iniciou a corrida às 7h55 e concluiu às 13h05 da sexta-feira (09), conta que considerou a experiência em casa bem diferente. "Fiquei dando voltas, foi diferente, mas achei legal. Prefiro correr na rua, claro. A "pista" improvisada dá 20 metros, então eu ia fazendo círculos. Comecei a correr em casa fazendo um percurso de 4km no primeiro dia e fui chegando aos 42km", contou.

Totola conta que o filho mais novo, o médico Henrique Gobbi Totola, brinca que o pai precisa ser internado. "Ele fala que estou ficando doido por ter feito o que eu fiz, que vai me internar. Mas todo corredor é meio doido. Dessa vez eu fui ainda mais longe, já tinha corrido meia maratona, mas uma maratona inteira foi a primeira vez. E quem filmou, me acompanhou e incentivou foi a minha esposa, Angela Maria", relatou bem humorado.