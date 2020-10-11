Vitória após Covid: filha volta a andar e pais ganham casamento no ES

Vanusa e Paulo casaram na igreja 23 anos após união civil Crédito: Wemenson Correia

"Nosso casamento é uma partilha com todos que estiveram ao nosso lado até aqui". Foi com esse sentimento que Vanusa Xavier, de 45 anos, entrou na igreja na tarde deste sábado (10) para celebrar a união com Paulo Martins Xavier, de 57 anos. O casamento religioso, na Basílica de Santo Antônio, em . Foi com esse sentimento que Vanusa Xavier, de 45 anos, entrou na igreja na tarde deste sábado (10) para celebrar a união com Paulo Martins Xavier, de 57 anos. O casamento religioso, na Basílica de Santo Antônio, em Vitória , acontece 23 anos após a união civil e em um momento de muita gratidão para a família: o casal e a filha Tainá, de 13 anos, conseguiram vencer a Covid-19

"A Covid deixou uma trombose na perna do meu marido, mas ele já está melhor e fazendo tratamento. Mas a Tainá foi quem ficou em situação pior. Foram 21 dias internada. Parou tudo: pulmão, coração e ela também parou de andar. Mas Graças a Deus voltou" Vanusa Xavier - Autônoma

Tainá foi dama de honra no casamento dos pais. Ela entrou com as alianças Crédito: Wemenson Correia

SOLIDARIEDADE

Como a família toda teve complicações com a Covid-19, ficou difícil trabalhar. Nesse momento, para além das orações, a ajuda dos amigos foi fundamental. Foi também graças a solidariedade que o casamento de Vanusa e Paulo aconteceu.

"Virei noiva de verdade graças a solidariedade. Assim como me ajudaram quando estava com Covid, o casamento também foi todo solidário. O salão que garantiu meu dia de princesa, cabelo, maquiagem, o vestido doado por uma loja do Centro de Vitória, tudo solidário. Vencemos a Covid. Todos tivemos internações. Agora Deus nos presenteou com essa benção de solidariedade", conta Vanusa, que trabalha com a venda de salgados.

A festa vai ficar para depois que a pandemia acabar, quando for possível "aglomerar com segurança". Mas a cerimônia teve tudo que representa esse momento para a família: fé, alguns poucos amigos e parentes, a entrada da filha com as alianças e suspiros como lembrancinha.

"Jesus é nosso convidado de honra. Muito choro de alegria, gratidão a Deus por tudo, por ter nos dado uma nova chance. E um agradecimento a todos que vivem esse momento com a gente. Estamos todos suspirando de alegria" Vanusa Xavier - Autônoma

"", concluiu.