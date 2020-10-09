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Aglomerações

Casagrande pede cautela e disciplina no feriado: 'Todo cuidado é pouco'

No pronunciamento desta sexta-feira (9), o governador do Estado, Renato Casagrande, reforçou que a flexibilização não significa fim da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 20:28

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 20:28

Mesmo diante da pandemia, as praias da Grande Vitória ficaram lotadas neste domingo, 27
Praias lotadas durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira
Os três dias de folgas de fim de semana e feriado para a maioria dos capixabas é também um momento de preocupação em relação à pandemia. O governo do Estado pede precaução para evitar a transmissão do novo coronavírus. Todo cuidado é pouco com as aglomerações, em especial no feriado", disse o governador do Estado, Renato Casagrande, durante o pronunciamento on-line na noite desta sexta-feira (9). Casagrande destacou que estamos numa fase de convivência com a pandemia. "Vamos evitar aglomeração, pois leva a um contágio maior".
O governador também chamou a atenção para a redução de óbitos por Covid-19   de 583 óbitos em agosto para 362 em setembro. "Apesar da queda, ainda são muitas mortes.  Em contrapartida, a ocupação de leitos em potencial é de 40% com menos de 300 pacientes de covid-19, mas é uma questão controlada. Nós só teremos uma solução da pandemia quando a vacina vai chegar e isso ainda é uma incerteza por isso precisamos saber conviver com a pandemia", alertou o governador. 
Quando se fala de convivência, Casagrande pediu a todos que tenham cautela e disciplina. "Por isso estamos sempre seguindo protocolos para cada atividade liberada, como está sendo para as escolas. O momento exige uso de máscara permanente, não aglomeração e o cumprimento dos protocolos dos locais e atividades. Essas são as regras para continuarmos reduzindo o número de óbitos, que por foi de  12 e  13 nesta quinta e sexta-feira", pontuou. 
O governador lembrou sobre a aglomeração das pessoas durante o ferido prolongado de 7  de setembro, Dia da Independência  seguido do Aniversário de Vitória no dia 8  resultou em um aumento dos casos identificados ativos de infecção pela Covid-19, tanto que o índice de transmissão na Grande Vitória aumentou. 
 Todo cuidado é pouco com as aglomerações, em especial no feriado. Mesmo que isso não leve ao aumento do número de ocupação de leitos e de óbitos, mas leva ao aumento da transmissão.  Peço cautela e disciplina para o bem de cada um de nós", reforçou. 

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