Casagrande pede cautela e disciplina no feriado: 'Todo cuidado é pouco'

Praias lotadas durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira

Os três dias de folgas de fim de semana e feriado para a maioria dos capixabas é também um momento de preocupação em relação à pandemia. O governo do Estado pede precaução para evitar a transmissão do novo coronavírus . Todo cuidado é pouco com as aglomerações, em especial no feriado", disse o governador do Estado, Renato Casagrande , durante o pronunciamento on-line na noite desta sexta-feira (9). Casagrande destacou que estamos numa fase de convivência com a pandemia. "Vamos evitar aglomeração, pois leva a um contágio maior".

O governador também chamou a atenção para a redução de óbitos por Covid-19  de 583 óbitos em agosto para 362 em setembro. "Apesar da queda, ainda são muitas mortes. Em contrapartida, a ocupação de leitos em potencial é de 40% com menos de 300 pacientes de covid-19 , mas é uma questão controlada. Nós só teremos uma solução da pandemia quando a vacina vai chegar e isso ainda é uma incerteza por isso precisamos saber conviver com a pandemia", alertou o governador.

Quando se fala de convivência, Casagrande pediu a todos que tenham cautela e disciplina. "Por isso estamos sempre seguindo protocolos para cada atividade liberada, como está sendo para as escolas. O momento exige uso de máscara permanente, não aglomeração e o cumprimento dos protocolos dos locais e atividades. Essas são as regras para continuarmos reduzindo o número de óbitos, que por foi de 12 e 13 nesta quinta e sexta-feira", pontuou.

O governador lembrou sobre a aglomeração das pessoas durante o ferido prolongado de 7 de setembro, Dia da Independência  seguido do Aniversário de Vitória no dia 8  resultou em um aumento dos casos identificados ativos de infecção pela Covid-19, tanto que o índice de transmissão na Grande Vitória aumentou.