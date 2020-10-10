Coronavírus: 363 novos casos e seis mortes nas últimas 24 horas no ES

O Espírito Santo registrou 363 novos casos e seis mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (10). A ferramenta mostra que, desde o início da pandemia, o Estado já registrou 3.646 mortes e 138.462 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 19.585 registros da doença, seguida por Vitória (17.411), Serra (16.751) e Cariacica (12555). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.489 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 127.835 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,6% e, até agora, 424.250 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.