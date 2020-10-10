Às vésperas do retorno presencial, 21 cidades do ES não definiram volta

O governo do Estado autorizou, no final de setembro, o retorno às escolas da rede pública a partir da próxima terça-feira (13), nas cidades classificadas como risco baixo para a Covid-19. Às vésperas da data, porém, muitos municípios ainda não decidiram se vão ou não retomar as atividades presenciais ainda em 2020.
No levantamento feito junto às prefeituras por A Gazeta, 21 ainda avaliam se reabrem as escolas para os alunos neste ano, e outros 22 não apresentaram sequer um posicionamento. Mais de 30, contudo, já definiram que vão restabelecer as aulas presenciais somente em 2021.
No grupo dos indecisos, há municípios que suspenderam as atividades até 31 de outubro para ter tempo de avaliar toda a conjuntura, e há aqueles que, a partir de análises que já estão fazendo, deverão se manifestar antes do final do mês.
Em Vitória, por exemplo, a decisão não foi tomada porque uma consulta à comunidade escolar está sendo concluída nesta sexta-feira (9). Os dados serão compilados para, então, o município apresentar seu posicionamento. Em Vila Velha, a pesquisa junto às famílias e educadores terminou, porém, o município vai manter suspensas as aulas presenciais até o final de outubro e, ao longo desse período, definir como ficará o restante do ano letivo. Outras 11 cidades seguem este mesmo caminho.
Em Domingos Martins, na região Serrana, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte explica, por meio da assessoria, que ainda está estudando o possível retorno das atividades presenciais nas escolas municipais, porque optou por tomar esta decisão após a volta das atividades presenciais do ensino médio da rede estadual. Dessa forma, ressalta a administração, o impacto da volta às aulas no município poderá ser melhor avaliado.
"A Educação está trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde para tomar qualquer decisão referente à volta das atividades presenciais das escolas do município. O principal determinante para o retorno será a situação da evolução da doença em Domingos Martins", acrescenta.
RISCO
No mapa de risco vigente, São José do Calçado e Piúma têm risco moderado, portanto, não teriam autorização para voltar. Mas, no mapa apresentado na noite desta sexta-feira (9) pelo governador Renato Casagrande, para o período de 12 a 18 de outubro, os dois municípios melhoraram os indicadores e, agora, poderão avaliar o retorno presencial nas escolas. Já Montanha, Anchieta e Ibatiba passam a ter restrições de atividades e ficam impedidos de reabrir as escolas. Destes, apenas Ibatiba já decidiu não retornar as atividades presenciais em 2020.