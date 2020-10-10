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Reabertura de escolas municipais

Às vésperas do retorno presencial, 21 cidades do ES não definiram volta

Mais de 30 cidades já resolveram que vão manter apenas atividades remotas até o final do ano letivo, mas há um grupo cuja decisão é incerta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 21:07

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 21:07

aula -aluno - ensino - distancia - escola - curso
Aluna em sala de aula: retorno presencial às escolas ainda é incerto para um grupo de municípios Crédito: Freepik
O governo do Estado autorizou, no final de setembro, o retorno às escolas da rede pública a partir da próxima terça-feira (13), nas cidades classificadas como risco baixo para a Covid-19. Às vésperas da data, porém, muitos municípios ainda não decidiram se vão ou não retomar as atividades presenciais ainda em 2020.
No levantamento feito junto às prefeituras por A Gazeta, 21 ainda avaliam se reabrem as escolas para os alunos neste ano, e outros 22 não apresentaram sequer um posicionamento. Mais de 30, contudo, já definiram que vão restabelecer as aulas presenciais somente em 2021. 

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No grupo dos indecisos, há municípios que suspenderam as atividades até 31 de outubro para ter tempo de avaliar toda a conjuntura, e há aqueles que, a partir de análises que já estão fazendo, deverão se manifestar antes do final do mês.
Em Vitória, por exemplo, a decisão não foi tomada porque uma consulta à comunidade escolar está sendo concluída nesta sexta-feira (9). Os dados serão compilados para, então, o município apresentar seu posicionamento. Em Vila Velha, a pesquisa junto às famílias e educadores terminou, porém, o município vai manter suspensas as aulas presenciais até o final de outubro e, ao longo desse período, definir como ficará o restante do ano letivo. Outras 11 cidades seguem este mesmo caminho. 
Em Domingos Martins, na região Serrana, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte explica, por meio da assessoria, que ainda está estudando o possível retorno das atividades presenciais nas escolas municipais, porque optou por tomar esta decisão após a volta das atividades presenciais do ensino médio da rede estadual. Dessa forma, ressalta a administração, o impacto da volta às aulas no município poderá ser melhor avaliado.

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"A Educação está trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde para tomar qualquer decisão referente à volta das atividades presenciais das escolas do município. O principal determinante para o retorno será a situação da evolução da doença em Domingos Martins", acrescenta. 

RISCO

No mapa de risco vigente, São José do Calçado e Piúma  têm risco moderado, portanto, não teriam autorização para voltar. Mas, no mapa apresentado na noite desta sexta-feira (9) pelo governador Renato Casagrande, para o período de 12 a 18 de outubro, os dois municípios melhoraram os indicadores e, agora, poderão avaliar o retorno presencial nas escolas. Já MontanhaAnchieta e Ibatiba passam a ter restrições de atividades e ficam impedidos de reabrir as escolas. Destes, apenas Ibatiba já decidiu não retornar as atividades presenciais em 2020. 

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