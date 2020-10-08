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Covid-19: 'ES está na fase de consolidação da queda', afirma Reblin

Subsecretário de vigilância em saúde afirmou que há redução dos números em relação a casos, internações e óbitos; taxa de transmissão também voltou a ficar abaixo de 1 em todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 17:52

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:52

Há boas notícias sobre a pandemia para os capixabas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o Espírito Santo está em uma fase de consolidação da queda dos números relacionados à Covid-19; e a taxa de transmissão (RT) do novo coronavírus voltou a ficar abaixo de 1 em todo o Estado.
Covid-19: "ES está na fase de consolidação da queda", afirma Reblin
Essas informações foram passadas pelo subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, em um vídeo publicado pela Sesa, durante a tarde desta quinta-feira (8). Vale lembrar que na semana passada, o RT da Grande Vitória tinha voltado a indicar o crescimento da pandemia na região.
"É uma fase de consolidação da queda, tanto no número de casos por região, quanto no de internações registradas a cada dia e também de óbitos. Nessa semana, a nossa taxa de transmissão tem um patamar abaixo de 1 para a Grande Vitória e para o interior"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo
Ainda assim, o subsecretário aproveitou o vídeo para reforçar um alerta feito na última sexta-feira (2), pelo governador Renato Casagrande. "Manter essa queda é uma responsabilidade de toda a sociedade. Cumprir as regras estabelecidas para o convívio social e para frequentar algumas atividades requer disciplina de todos nós", afirmou.
Sesa, Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde anuncia queda consolidade de números da pandemia Crédito: Fernando Madeira
Por isso, ele reiterou a importância de gestos simples que ajudam a combater a disseminação da Covid-19. "Manter a distância (mínima entre as pessoas), usar máscara e higienizar as mãos devem ser regras permanentes. Só assim a gente mantém esse patamar de queda consolidada", concluiu.

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