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Coronavírus

ES tem só dois municípios no risco moderado, mas governo faz alerta

Apenas São José do Calçado e Piúma não estão no risco baixo para a transmissão Covid-19; governo afirma que óbitos precisam ser controlados para demais manterem a melhor classificação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 19:56

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:56

Novo mapa de risco do Espírito Santo está quase todo verde pela terceira vez seguida
Novo mapa de risco do Espírito Santo está quase todo verde pela terceira vez seguida Crédito: Divulgação | Governo do Estado
Somente dois municípios capixabas ainda são considerados de risco moderado para o contágio pelo novo coronavírusSão José do Calçado e Piúma, ambos no Sul do Estado. Divulgado nesta sexta-feira (2), o novo mapa entra em vigor na próxima segunda-feira (5) e vale até o domingo seguinte, dia 11 de outubro.
ES tem só dois municípios no risco moderado, mas governo faz alerta
Apesar de a atualização mostrar quase todo o Espírito Santo pintado de verde, o governador Renato Casagrande fez um alerta durante o pronunciamento realizado no início desta noite, a fim de evitar que medidas mais restritivas voltem a vigorar nas cidades que já integram o risco baixo para a Covid-19.
"Se a gente não conseguir controlar os óbitos, nós teremos de novo que fazer restrições, porque os municípios migrarão para o risco moderado"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Durante a transmissão, ele explicou que algumas cidades não estão seguindo o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). "Se uma pessoa for identificada com o vírus, todos os membros da família devem ser testados. Nem todos os municípios estão fazendo isso, mas é importante fazer para que a gente isole o vírus. Assim, controlamos melhor a doença e reduzimos os óbitos."
Nesse sentido, o governador lembrou que a taxa de transmissão (RT) da Covid-19 no Espírito Santo tem se mantido abaixo de 1 há semanas. Porém, destacou que o índice chegou a 1,07 na Grande Vitória - o que significa que cada infectado está passando a doença para mais de uma pessoa. Ou seja, a pandemia voltou a crescer na região.
"O RT abaixo de 1 no Estado significa que estamos reduzindo o número de novos contaminados, mas para que a gente continue dessa forma é preciso isolar, de fato, as pessoas infectadas e testar todos os contatos dela"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
De acordo com Casagrande, é dessa forma que a transmissão do novo coronavírus é quebrada. "O que para nós é fundamental para que consigamos continuar reduzindo os óbitos, que é o nosso grande objetivo", comentou. "Então, quem não está seguindo esse protocolo, precisa seguir; e continuo pedindo a colaboração de todos os capixabas", completou.

MONTANHA EM RISCO BAIXO

25º mapa de risco é o terceiro consecutivo em que quase todo o Espírito Santo aparece verde (
25º mapa de risco é o terceiro consecutivo em que quase todo o Espírito Santo aparece verde ("risco baixo") Crédito: Divulgação | Governo Estadual
Em relação ao anterior, o 25º mapa de risco traz apenas uma mudança: a cidade de Montanha, no Norte do Estado, deixou a classificação de risco moderado e passou a integrar o grupo de baixo risco, junto de outros 75 municípios capixabas - incluindo todos os da Grande Vitória.

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