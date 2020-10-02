Somente dois municípios capixabas ainda são considerados de risco moderado para o contágio pelo novo coronavírus: São José do Calçado e Piúma, ambos no Sul do Estado. Divulgado nesta sexta-feira (2), o novo mapa entra em vigor na próxima segunda-feira (5) e vale até o domingo seguinte, dia 11 de outubro.
ES tem só dois municípios no risco moderado, mas governo faz alerta
Apesar de a atualização mostrar quase todo o Espírito Santo pintado de verde, o governador Renato Casagrande fez um alerta durante o pronunciamento realizado no início desta noite, a fim de evitar que medidas mais restritivas voltem a vigorar nas cidades que já integram o risco baixo para a Covid-19.
"Se a gente não conseguir controlar os óbitos, nós teremos de novo que fazer restrições, porque os municípios migrarão para o risco moderado"
Durante a transmissão, ele explicou que algumas cidades não estão seguindo o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). "Se uma pessoa for identificada com o vírus, todos os membros da família devem ser testados. Nem todos os municípios estão fazendo isso, mas é importante fazer para que a gente isole o vírus. Assim, controlamos melhor a doença e reduzimos os óbitos."
Nesse sentido, o governador lembrou que a taxa de transmissão (RT) da Covid-19 no Espírito Santo tem se mantido abaixo de 1 há semanas. Porém, destacou que o índice chegou a 1,07 na Grande Vitória - o que significa que cada infectado está passando a doença para mais de uma pessoa. Ou seja, a pandemia voltou a crescer na região.
"O RT abaixo de 1 no Estado significa que estamos reduzindo o número de novos contaminados, mas para que a gente continue dessa forma é preciso isolar, de fato, as pessoas infectadas e testar todos os contatos dela"
De acordo com Casagrande, é dessa forma que a transmissão do novo coronavírus é quebrada. "O que para nós é fundamental para que consigamos continuar reduzindo os óbitos, que é o nosso grande objetivo", comentou. "Então, quem não está seguindo esse protocolo, precisa seguir; e continuo pedindo a colaboração de todos os capixabas", completou.
MONTANHA EM RISCO BAIXO
Em relação ao anterior, o 25º mapa de risco traz apenas uma mudança: a cidade de Montanha, no Norte do Estado, deixou a classificação de risco moderado e passou a integrar o grupo de baixo risco, junto de outros 75 municípios capixabas - incluindo todos os da Grande Vitória.