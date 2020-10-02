ES tem só dois municípios no risco moderado, mas governo faz alerta

"Se a gente não conseguir controlar os óbitos, nós teremos de novo que fazer restrições, porque os municípios migrarão para o risco moderado"

"O RT abaixo de 1 no Estado significa que estamos reduzindo o número de novos contaminados, mas para que a gente continue dessa forma é preciso isolar, de fato, as pessoas infectadas e testar todos os contatos dela"

De acordo com Casagrande, é dessa forma que a transmissão do novo coronavírus é quebrada. "O que para nós é fundamental para que consigamos continuar reduzindo os óbitos, que é o nosso grande objetivo", comentou. "Então, quem não está seguindo esse protocolo, precisa seguir; e continuo pedindo a colaboração de todos os capixabas", completou.