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Pandemia

ES registra 3.564 mortes e mais de 133 mil casos de coronavírus

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram a evolução da Covid-19 no território capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 17:01

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:01

100 mil casos de coronavírus
O número de casos de coronavírus no Espírito Santo passa de 133 mil Crédito: Arte Geraldo Neto
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.564 mortes e 133.025 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (1). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 675 novos casos e 13 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 18.437 registros da doença, seguida por Vitória (16.248), Serra (16.138) e Cariacica (12.092). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.306  moradores infectados.

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CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 122.306 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 395.688 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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