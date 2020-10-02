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Diversão liberada

Cinemas, teatros e feiras poderão funcionar a partir de 2ª no ES

O governador Renato Casagrande autorizou as atividades nos 76 municípios que estão no risco baixo para a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 19:24

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:24

Sala de cinema
Salas de cinema poderão reabrir nas cidades com menor risco de contaminação para a Covid-19 Crédito: Pixabay
As atividades de teatro, cinema, feiras - como as de meio ambiente e de artesanato -, realizadas em locais fechados, além de circo e parques de diversão tiveram o seu funcionamento autorizado pelo governo do Estado. Em pronunciamento na noite desta sexta-feira (02),  o governador Renato Casagrande anunciou que as atividades poderão ser retomadas nos municípios com risco baixo de transmissão da Covid-19
Cinemas, teatros e feiras poderão funcionar a partir de 2ª no ES
Durante seu discurso, Casagrande informou que esses setores vão precisar seguir um rigoroso protocolo, que será publicado no Diário Oficial do Estado neste sábado (3). A autorização vale a partir da próxima segunda-feira (5) para as 76 cidades que apresentam risco baixo no mapa elaborado pelo governo do Estado conforme indicadores da Covid-19. 

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Estamos permitindo o retorno destas atividades, mas seguindo com protocolo a ser publicado amanhã (sábado), com medidas rigorosas, permitidas a partir da próxima semana para quem está em risco baixo, explicou o governador.
Dos 78 municípios do Estado, apenas Piúma e São José do Calçado, no Sul, permanecem em risco moderado e, portanto, também continuam as restrições de funcionamento dessas atividades. 

FLEXIBILIZAÇÃO PARA EVENTOS

Casagrande afirmou ainda que está sendo estudada, para os próximos dias, a ampliação da flexibilização para eventos, permitindo a participação de mais pessoas. Estudamos ampliar um pouco mais o número de pessoas em eventos, de acordo com o ambiente onde ele será organizado. Na semana, que vem daremos mais detalhes sobre este tema, disse.
No último dia 11, o governador anunciou que eventos sociais estariam liberados, a partir de 21 de setembro, desde que respeitado o limite de até 100 adultos. A medida não é válida para eventos com adolescentes e crianças.

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