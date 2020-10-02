Salas de cinema poderão reabrir nas cidades com menor risco de contaminação para a Covid-19 Crédito: Pixabay

As atividades de teatro, cinema, feiras - como as de meio ambiente e de artesanato -, realizadas em locais fechados, além de circo e parques de diversão tiveram o seu funcionamento autorizado pelo governo do Estado . Em pronunciamento na noite desta sexta-feira (02), o governador Renato Casagrande anunciou que as atividades poderão ser retomadas nos municípios com risco baixo de transmissão da Covid-19

Your browser does not support the audio element. Cinemas, teatros e feiras poderão funcionar a partir de 2ª no ES

Durante seu discurso, Casagrande informou que esses setores vão precisar seguir um rigoroso protocolo, que será publicado no Diário Oficial do Estado neste sábado (3). A autorização vale a partir da próxima segunda-feira (5) para as 76 cidades que apresentam risco baixo no mapa elaborado pelo governo do Estado conforme indicadores da Covid-19.

Estamos permitindo o retorno destas atividades, mas seguindo com protocolo a ser publicado amanhã (sábado), com medidas rigorosas, permitidas a partir da próxima semana para quem está em risco baixo, explicou o governador.

FLEXIBILIZAÇÃO PARA EVENTOS