Com Covid-19, Trump será levado para hospital militar como precaução

O presidente dos EUA, Donaldo Trump, foi diagnosticado com a Covid-19 Crédito: Reprodução Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , será levado a um hospital militar nesta sexta-feira (2), menos de 24 horas após revelar ter sido diagnosticado com Covid-19

Trump, que tem 74 anos, ficará no hospital Walter Reed, em Bethesda, Maryland, pelos próximos dias.

Segundo a Casa Branca, a medida foi tomada para que ele possa receber atendimento imediato caso necessário.

O presidente estava "fatigado, mas em bom estado", segundo o informe mais recente do médico da Casa Branca, Sean Conley.

Trump havia anunciado nesta madrugada que ele e a sua esposa, Melania, receberam diagnóstico positivo para a Covid-19 e entraram em quarentena.

"Nesta noite, eu e a primeira-dama recebemos diagnóstico positivo para Covid-19. Vamos começar nossa quarentena e nosso processo de recuperação imediatamente. Nós vamos superar isso JUNTOS!", escreveu Trump em publicação no Twitter.

Em diferentes ocasiões, o presidente norte-americano minimizou a gravidade da pandemia de Covid-19, o que gerou fortes críticas. Nos EUA, já são mais de 200 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, além de cerca de 7,2 milhões de casos registrados da doença.