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EUA

Com Covid-19, Trump será levado para hospital militar como precaução

Aos 74 anos, Trump está dentro do grupo de risco da Covid-19 devido à idade e ao sobrepeso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 18:51

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:51

O presidente dos EUA, Donaldo Trump, usando máscara de proteção
O presidente dos EUA, Donaldo Trump, foi diagnosticado com a Covid-19 Crédito: Reprodução Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será levado a um hospital militar nesta sexta-feira (2), menos de 24 horas após revelar ter sido diagnosticado com Covid-19.
Trump, que tem 74 anos, ficará no hospital Walter Reed, em Bethesda, Maryland, pelos próximos dias.
Segundo a Casa Branca, a medida foi tomada para que ele possa receber atendimento imediato caso necessário.
O presidente estava "fatigado, mas em bom estado", segundo o informe mais recente do médico da Casa Branca, Sean Conley.
Trump havia anunciado nesta madrugada que ele e a sua esposa, Melania, receberam diagnóstico positivo para a Covid-19 e entraram em quarentena.
"Nesta noite, eu e a primeira-dama recebemos diagnóstico positivo para Covid-19. Vamos começar nossa quarentena e nosso processo de recuperação imediatamente. Nós vamos superar isso JUNTOS!", escreveu Trump em publicação no Twitter.
Em diferentes ocasiões, o presidente norte-americano minimizou a gravidade da pandemia de Covid-19, o que gerou fortes críticas. Nos EUA, já são mais de 200 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, além de cerca de 7,2 milhões de casos registrados da doença.
Aos 74 anos, Trump está dentro do grupo de risco da Covid-19 devido à idade e ao sobrepeso.

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