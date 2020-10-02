Campanha de Trump adia eventos após diagnóstico de Covid-19

Os eventos que envolveriam membros da família de Trump também serão adiados, segundo a campanha, mas o vice-presidente Mike Pence, que testou negativo, planeja retomar sua agenda de compromissos. "Qualquer outra informação sobre o presidente virá da Casa Branca", diz outro trecho da nota. O comunicado também indica que novas atualizações sobre os eventos de campanha de Trump serão divulgadas nos próximos dias.