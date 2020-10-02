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Eleições nos EUA

Campanha de Trump adia eventos após diagnóstico de Covid-19

Os eventos que envolveriam membros da família de Trump também serão adiados, mas o vice-presidente Mike Pence, que testou negativo, planeja retomar sua agenda

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 16:18
Donald Trump
Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos testou positivo para o coronavírus Crédito: Reuters/Folhapress
A campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à reeleição informou que todos os eventos serão adiados ou realizados virtualmente, após o republicano ter contraído o coronavírus. "Todos os eventos de campanha previamente anunciados envolvendo a participação do presidente se tornarão eventos virtuais ou estão sendo temporariamente adiados", diz um comunicado divulgado nesta sexta-feira.
Os eventos que envolveriam membros da família de Trump também serão adiados, segundo a campanha, mas o vice-presidente Mike Pence, que testou negativo, planeja retomar sua agenda de compromissos. "Qualquer outra informação sobre o presidente virá da Casa Branca", diz outro trecho da nota. O comunicado também indica que novas atualizações sobre os eventos de campanha de Trump serão divulgadas nos próximos dias.
O presidente dos Estados Unidos informou na madrugada desta sexta-feira que ele e a primeira-dama Melania Trump haviam testado positivo para Covid-19, por meio de sua conta oficial no Twitter. O candidato do Partido Democrata à presidência, Joe Biden, que esteve em um debate com Trump na terça-feira (29),  testou negativo.

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