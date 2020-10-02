Donald Trump e primeira-dama dos EUA testam positivo para coronavírus

O post foi publicado no início da madrugada desta sexta-feira (02). "Esta noite, Melania e eu testamos positivo para covid-19. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos superar isso juntos", escreveu Trump no Twitter.

Ainda na noite desta quinta, antes do resultado,Trump disse que, após a asessora ter sido confirmada com coronavírus, iria entrar em quarentena enquanto esperava o resultado do teste, o que aconteceu horas depois.

Em seu perfil, Melania disse se sentir bem e que já cancelou todos os próximos compromissos. "Como muitos americanos fizeram este ano, Donald Trump e eu estamos em quarentena em casa após teste positivo para covid-19. Estamos nos sentindo bem e adiei todos os próximos compromissos. Por favor, certifique-se de que você está ficando seguro e todos nós passaremos por isso juntos", afirmou.