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A um mês da eleição

Donald Trump e primeira-dama dos EUA testam positivo para coronavírus

Os exames foram realizados após Hope Hicks, uma das assessoras mais próximas do presidente, ter contraído a doença

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 06:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 06:17
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou em seu Twitter que ele e a primeira-dama Melania testaram positivo para Covid-19. Os exames foram realizados após Hope Hicks, uma de suas assessoras mais próximas, ter contraído a doença.
O post foi publicado no início da madrugada desta sexta-feira (02). "Esta noite, Melania e eu testamos positivo para covid-19. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos superar isso juntos", escreveu Trump no Twitter.
Ainda na noite desta quinta, antes do resultado,Trump disse que, após a asessora ter sido confirmada com coronavírus, iria entrar em quarentena enquanto esperava o resultado do teste, o que aconteceu horas depois.
Em seu perfil, Melania disse se sentir bem e que já cancelou todos os próximos compromissos. "Como muitos americanos fizeram este ano, Donald Trump e eu estamos em quarentena em casa após teste positivo para covid-19. Estamos nos sentindo bem e adiei todos os próximos compromissos. Por favor, certifique-se de que você está ficando seguro e todos nós passaremos por isso juntos", afirmou.

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