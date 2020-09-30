AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Em debate com ofensas mútuas, Biden cita Brasil ao atacar ação ambiental de Trump
Eleições nos EUA

Em debate com ofensas mútuas, Biden cita Brasil ao atacar ação ambiental de Trump

Biden se comprometeu a recolocar os Estados Unidos no acordo climático de Paris e citou o Brasil. 'A floresta tropical do Brasil está sendo derrubada', disse Biden

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 10:09
Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil
Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil Crédito: Reuters/Folhapress
O primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden foi marcado por interrupções e ataques pessoais, com o presidente republicano na defensiva sobre sua gestão do país durante a pandemia de coronavírus e as recentes revelações a respeito do seu imposto de renda. Já Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil, dizendo que a "floresta tropical" no país está sendo destruída.
A política sobre mudanças climáticas, que viraram tema de campanha com as recentes queimadas na Costa Oeste dos EUA, foi um dos últimos tópicos do debate. Biden se comprometeu a recolocar os Estados Unidos no acordo climático de Paris e citou o Brasil. "A floresta tropical do Brasil está sendo derrubada", disse Biden. O democrata prometeu se juntar com países para oferecer fundos para proteger a floresta e sugeriu que iria apresentar a solução e dizer "parem de demolir a floresta e, se não o fizerem, haverá consequências significativas", disse Biden, sem mencionar o governo brasileiro.
Trump criticou a gestão ambiental do governo Obama e acusou Biden de apoiar o plano ambiental conhecido como "Green New Deal", defendido pelas estrelas da esquerda americana: senador Bernie Sanders e deputada Alexandria Ocasio-Cortez. Biden negou apoiar a proposta e disse que tem o seu próprio plano ambiental.
O democrata usou o debate para se desvincular de outras ideias que os republicanos têm tentado relacionar a ele, como a plataforma para tirar recursos da polícia. "Eu me oponho totalmente a tirar os recursos da polícia. Policiais precisam de mais assistência", disse o democrata, que acusou Trump de ser racista.

Veja Também

"Você vai calar a boca", diz Biden em primeiro debate com Trump

Trump e os republicanos têm dito que Biden apoia a ideia de tirar recursos da polícia, um dos pedidos de manifestantes antirracismo que protestam desde o fim de maio no país. Trump acusou prefeitos da "esquerda radical" de gerarem o caos no país ao não aceitarem ajuda federal para conter protestos. "As pessoas desse país demandam lei e ordem e você tem medo até de dizer essas palavras", disse Trump a Biden. O presidente foi questionado pelo moderador se iria criticar os supremacistas brancos, mas se esquivou ao dizer que "tudo o que vê" de problemas vem da esquerda.
Trump insistiu que Biden está há quase 50 anos na política sem promover mudanças e que o seu próprio governo foi o melhor da história americana. O presidente foi o responsável pela maioria das interrupções e foi repreendido pelo moderador, Chris Wallace, várias vezes. Biden chamou Trump de idiota, palhaço, mentiroso, racista, pior presidente da história e em uma das interrupções pediu: "Por que você não se cala, cara?".
O democrata levantou a questão sobre a recente revelação do jornal The New York Times de que Trump não pagou imposto de renda em 11 dos últimos 18 anos analisados e em 2016 pagou apenas US$ 750 ao fisco. Questionado pelo moderador, Trump disse que paga "milhões", e se esquivou de mais detalhes. "Eu paguei milhões de dólares em imposto de renda. Eu paguei US$ 38 milhões em um ano", disse Trump, sem explicar o conteúdo das revelações do jornal. "Mostre seu imposto de renda", rebateu Biden, que divulgou suas declarações ao fisco horas antes do debate.
Trump buscou puxar o debate sobre as discussões a respeito da economia e acusou Biden de querer "paralisar" novamente o país como medida de contenção do coronavírus. "Fechamos a economia e estamos reabrindo e estamos fazendo negócios de forma recorde. Ele vai paralisar de novo, ele vai destruir esse país", afirmou Trump.

Veja Também

Trump compartilha duas vezes vídeo falso de Biden ouvindo 'Fuck Da Police'

Já Biden atacou a gestão do presidente durante a pandemia de coronavírus, uma das principais plataformas de campanha do democrata e um calcanhar de Aquiles na campanha republicana, pois a maioria dos eleitores reprova a resposta de Trump à crise de saúde. "Ele sabia desde fevereiro quão sério isso era, sabia que era mortal. O que ele fez? Ele disse que não queria criar pânico. Ele entrou em pânico", disse Biden. "Quantos de vocês acordaram essa manhã e tiveram uma cadeira vazia na mesa da cozinha de alguém que morreu de covid?", afirmou o democrata.
Ao falarem sobre a nomeação à Suprema Corte às vésperas da eleição, Biden novamente puxou a discussão para o fato de a indicada por Trump, Amy Coney Barrett, ter se posicionado de maneira crítica ao Obamacare, a reforma do sistema de saúde feita durante o mandato de Obama. Trump defendeu a possibilidade de nomear a indicada: "eu não sou eleito para três anos, fui eleito para quatro anos".
Trump não se comprometeu a pedir calma aos eleitores e a esperar o fim da contagem das cédulas antes da declaração de vitória e novamente disse que há problema com o voto pelo correio. "Estou pedindo aos eleitores que vão às urnas e observem muito atentamente", disse o presidente, que vem sugerindo sem evidências de que há fraude na eleição. Ele também disse esperar que a Suprema Corte analise questões sobre as cédulas.

Veja Também

Trump e Biden trocam acusações sobre incêndios que mataram 35 nos EUA

Biden está à frente nos Estados mais importantes, apontam pesquisas

Biden recebe apoio de 100 líderes republicanos e independentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista de Itarana
Polícia Militar, Itarana e Vitória: 28 mil vagas em concursos e seleções
SML de Linhares, no Norte do ES
Professor morre após acidente entre duas motocicletas em São Mateus
Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz
Portos brasileiros ampliam capacidade para exportar petróleo do pré-sal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados