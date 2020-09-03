Biden recebe apoio de 100 líderes republicanos e independentes

O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia Crédito: Adam Schultz

Chamado de "Republicanos e Independentes por Biden", o grupo é liderado por Christine Todd Whitman, ex-governadora republicana de Nova Jersey e uma das mais enfáticas críticas de Trump. Ela já havia discursado em apoio à Biden na convenção democrata.

"Biden é um homem decente, um homem firme", disse ela em entrevista. "Trump tenta pintar o mundo de Joe Biden como um lugar horrível, mas essa é a América de Trump agora."

Whitman acusa o presidente de trair os ideais conservadores ao minar o império da lei e a segurança nacional, mentir, dividir a América em fronteiras raciais e falhar com o país no combate à pandemia do coronavírus.

Já Bill Weld, ex-governador de Massachusetts, tentou, sem sucesso, disputar com Trump a indicação republicana para concorrer à Presidência este ano. Outro importante líder do grupo Rick Snyder, que governou Michigan por dois mandatos e deixou o cargo em 2019. Ele critica o que chama de táticas divisionistas e agressivas de Trump.

"Tendo trabalhado tanto com Joe Biden quanto com Donald Trump quando era governador, creio que Biden é a escola clara para recolocar nosso país em um caminho positivo", disse.

Whitman, que comandou a Agência de Proteção Ambiental durante o governo do republicano George W. Bush, diz que o grupo vai atuar em alguns estados que ainda estão em disputa, especialmente entre mulheres de classe média e eleitores que, embora não gostando Trump, ainda hesitam e apoiar Biden.

Nesta quinta-feira (3) o grupo vai lançar um site na internet e divulgar seus planos de campanha, incluindo anúncios pagos e publicação de artigos nas mídias estaduais e nacionais em apoio a Biden.