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Eleições 2020

Biden lidera intenções de voto para presidente nos EUA

De acordo com as pesquisas em âmbito nacional, Joe Biden aparece com 44% das intenções de voto, contra 38% do atual presidente Donald Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 16:43

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 16:43

O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia
O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia Crédito: Adam Schultz
O ex-vice-presidente Joe Biden lidera as intenções de voto para a Presidência dos Estados Unidos, segundo pesquisa eleitoral divulgada nesta segunda-feira, 27, pelo USA Today e realizada em parceria com a Universidade de Suffolk. Em âmbito nacional, Biden aparece com 44% das intenções de voto, contra 38% do atual presidente Donald Trump.
O USA Today destaca que, na pesquisa realizada em dezembro de 2019, quando Trump enfrentava o processo de impeachment, o atual presidente liderava as intenções de voto com 44%, ante 41% de Biden.

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