'Você não estará seguro nos EUA de Joe Biden', diz vice de Trump

O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia Crédito: Adam Schultz

Em meio a mais um momento de convulsão social nos Estados Unidos , o vice-presidente americano, Mike Pence, usou o discurso de defesa da lei e da ordem em prol da campanha de reeleição de Donald Trump. Ao fechar a penúltima noite de convenção republicana nesta quarta-feira (26), Pence explorou o medo entre o eleitorado ao dizer que a vitória do democrata Joe Biden é uma ameaça à segurança dos americanos.

"A verdade é que você não estará seguro nos EUA de Joe Biden", disse Pence, que aceitou na noite de quarta (26) a nomeação da partido para concorrer na chapa ao lado de Trump em novembro. "Com Trump, nós não vamos tirar recursos das polícias, nem agora e nem nunca", disse Pence. Durante as últimas três noites, republicanos acusaram Biden de apoiar a plataforma de manifestantes antirracismo que pedem para diminuir a verba das polícias. Biden, no entanto, já se manifestou publicamente contra a ideia.

"O presidente Donald Trump e eu vamos sempre apoiar o direito dos americanos de protestar pacificamente, mas tumultos e saqueamentos não são protesto pacífico. Destruir estátuas não é liberdade de expressão e aqueles que fazem isso serão processados em todo o alcance da lei. Na semana passada Joe Biden não disse uma palavra sobre violência e caos. A violência precisa parar, seja em Minneapolis, Portland ou Kenosha", afirmou Pence.

Uma nova onda de protestos contra o racismo eclodiu nesta semana, depois de Jacob Blake, um homem negro de 29 anos, ser baleado com sete tiros à queima-roupa, pelas costas, disparados por um policial branco em Kenosha, no Wisconsin. Blake está internado e paralisado da cintura para baixo.

Duas pessoas foram mortas e uma gravemente ferida durante os protestos nesta semana. Um jovem branco de 17 anos foi detido e indiciado por homicídio qualificado, acusado pelo assassinato dos manifestantes. Rittenhouse foi descrito pela polícia como um adolescente extremamente perturbado e fanático pelo movimento Blue Lives Matter - "vidas azuis" é uma referência à cor do uniforme dos policiais, uma organização criada como contraponto ao Black Lives Matter.

Desde que protestos contra o racismo e violência policial se espalharam pelo país após o assassinato de George Floyd, em Mineápolis, em maio, o governo Trump tem adotado uma narrativa de defesa da "lei e da ordem". Trump já chamou os manifestantes de radicais, anarquistas, saqueadores ou bandidos. Ele colocou grades na praça no entorno da Casa Branca e defendeu o endurecimento da resposta policial - o oposto do pedido feito nas ruas. O presidente também publicou vídeos descontextualizados nas redes sociais com imagens de negros agredindo brancos e foi contrário ao movimento que quer ressignificar estátuas e monumentos de personagens históricos com passado escravocrata.

No curso de um novo estopim de protestos, Mike Pence reiterou a retórica do presidente. "Nós teremos lei e ordem nas ruas desse país para todas as raças, todas as cores e todos os credos", disse o republicano, que concorre junto com Trump na chapa que disputa a reeleição. "Presidente Trump e eu sabemos que homens e mulheres que colocam uniformes de policiais são o melhor de nós. Todos os dias eles consideram nossas vidas mais importantes que as deles mesmos", disse Pence.

O discurso do vice-presidente mudou o tom da terceira noite da convenção democrata. Durante todo o evento, participantes tentaram mostrar Trump como um presidente que valoriza o trabalho de profissionais mulheres no seu governo. O presidente tem buscado apoio entre o eleitorado feminino, que prefere Joe Biden. As mulheres são 55% do eleitorado.

Ao fechar a noite em um discurso de mais de 30 minutos, no entanto, Pence recolocou a convenção no ritmo dos dias anteriores, de ataque aos democratas. "Joe Biden não seria nada mais que um cavalo de troia para a esquerda radical", afirmou o vice-presidente, que disse que o candidato democrata pode "colocar os EUA no caminho do socialismo e declínio".

Trump usou a ideia de que o governo democrata colocará os Estados Unidos rumo ao socialismo na campanha de 2016 contra Hillary Clinton e tem repetido a mensagem neste ano. A manutenção da retórica trumpista é o sinal de que a campanha pretende empolgar uma base já existente e não convencer novos eleitores. Biden, no entanto, fez uma campanha eleitoral com uma plataforma de centro e é considerado um político moderado.

Pence é o coordenador da força-tarefa da Casa Branca sobre o novo coronavírus. No discurso, ele novamente prometeu uma vacina contra coronavírus até o final do ano - algo que Trump também já disse - e defendeu que Trump tomou medidas corretas ao banir voos vindos da China no final de janeiro e organizar a "maior mobilização nacional desde a Segunda Guerra mundial" para atender as demandas de produtos médicos de Estados.

Trump minimizou o impacto no vírus até a metade de março, apesar de ter recebido alertas dos especialistas do próprio governo desde janeiro. A resposta tardia e errática do presidente, que pressionou governos estaduais a relaxar medidas de isolamento de forma prematura em abril, é criticada pela oposição e mal avaliada pela sociedade. Os EUA acumulam mais de 5,8 milhões de infectados pela covid-19 e cerca de 180 mil mortos, os maiores números do mundo.

Pence mencionou ainda a capacidade de testes dos EUA, no mesmo dia em que a imprensa americana noticiou que a agência de saúde do país foi pressionada a mudar as diretrizes para desencorajar a realização de testes de covid-19 em pacientes assintomáticos.