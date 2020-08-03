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Eleições 2020

Empregos e bolsas desabariam em caso de eleição de Biden, diz Trump

De acordo com o republicano, caso Biden seja escolhido como presidente, a China e outros países voltariam a dirigir os EUA e o plano 401K seria extinto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 14:49

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 14:49

Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Já em clima eleitoral, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (3) em sua conta oficial no Twitter que os empregos e os mercados acionários americanos desabariam caso o democrata Joe Biden ganhe as eleições presidenciais americanas, marcadas para 3 de novembro.
De acordo com o republicano, caso Biden seja escolhido como presidente, a China e outros países voltariam a dirigir os EUA e o plano 401K seria extinto.
O 401K é um tipo de plano de aposentadoria, muito popular entre os americanos, em que o dinheiro que deveria ser retido na folha de pagamentos para imposto de renda é direcionado para uma aplicação financeira.
Ainda na postagem, Trump voltou a chamar o rival de "Joe sonolento" e comemorou a nova máxima intraday alcançada no período da manhã desta segunda-feira pelo índice acionário Nasdaq.

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