Empregos e bolsas desabariam em caso de eleição de Biden, diz Trump

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Já em clima eleitoral, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (3) em sua conta oficial no Twitter que os empregos e os mercados acionários americanos desabariam caso o democrata Joe Biden ganhe as eleições presidenciais americanas, marcadas para 3 de novembro.

De acordo com o republicano, caso Biden seja escolhido como presidente, a China e outros países voltariam a dirigir os EUA e o plano 401K seria extinto.

O 401K é um tipo de plano de aposentadoria, muito popular entre os americanos, em que o dinheiro que deveria ser retido na folha de pagamentos para imposto de renda é direcionado para uma aplicação financeira.