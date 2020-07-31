Trump critica líderes democratas em negociação de pacote de ajuda

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter nesta tarde para atacar lideranças democratas, acusando-as de não trabalhar pelo interesse do país, nas negociações de um novo pacote de ajuda econômica. Os alvos da mensagem foram a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer. Além disso, ele atribuiu a culpa do desemprego americano à China

"Pelosi e Schumer não têm nenhum interesse em fazer um acordo que seja bom para nosso país e nosso povo. Tudo que eles querem é trilhões, e muito mais, para seus Estados governados pela esquerda radical, a maioria dos quais se sai muito mal. Isso se chama pacote de ajuda por muitos anos de mau gerenciamento democrata", afirmou Trump. O presidente acusou as duas lideranças de "bloquearem pagamentos de auxílio-desemprego desesperadoramente necessários", considerando isso "terrível, especialmente porque eles entendem perfeitamente que a culpa do desemprego não é dos trabalhadores, é culpa da China!".