AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Trump critica líderes democratas em negociação de pacote de ajuda
Estados Unidos

Trump critica líderes democratas em negociação de pacote de ajuda

Donald Trump, usou sua conta no Twitter para atacar lideranças democratas, acusando-as de não trabalhar pelo interesse do país, nas negociações econômicas

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 17:19
Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter nesta tarde para atacar lideranças democratas, acusando-as de não trabalhar pelo interesse do país, nas negociações de um novo pacote de ajuda econômica. Os alvos da mensagem foram a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer. Além disso, ele atribuiu a culpa do desemprego americano à China
"Pelosi e Schumer não têm nenhum interesse em fazer um acordo que seja bom para nosso país e nosso povo. Tudo que eles querem é trilhões, e muito mais, para seus Estados governados pela esquerda radical, a maioria dos quais se sai muito mal. Isso se chama pacote de ajuda por muitos anos de mau gerenciamento democrata", afirmou Trump. O presidente acusou as duas lideranças de "bloquearem pagamentos de auxílio-desemprego desesperadoramente necessários", considerando isso "terrível, especialmente porque eles entendem perfeitamente que a culpa do desemprego não é dos trabalhadores, é culpa da China!".
Em outra da sequência de mensagens, Trump se disse "especialmente decepcionado com Schumer" por ele "bloquear" a extensão temporária do auxílio-desemprego emergencial de US$ 600 por semana. Ele também afirmou que os democratas estariam "segurando" um auxílio de US$ 1.200 a US$ 3 mil (no caso de uma família de quatro) em cheques que já estariam prestes a ser enviados aos americanos.

Veja Também

Estados Unidos ultrapassam 150 mil mortes por Covid-19, diz CDC

Trump defende distanciamento social e uso de máscaras para frear Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Café conilon cultivado em Linhares
El Niño: as maiores preocupações do agro do ES e as medidas para evitar crise maior
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/07/2026
Editais e Avisos - 08/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados