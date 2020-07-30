AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Estados Unidos ultrapassam 150 mil mortes por Covid-19, diz CDC
Pandemia

Estados Unidos ultrapassam 150 mil mortes por Covid-19, diz CDC

Dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostram que, em todo o mundo, os casos de Covid-19 ultrapassaram a marca de 17.130.295

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 18:58
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo
Os Estados Unidos registraram nesta quinta-feira (30) 150.283 mil mortes pelo novo coronavírus. São 65.935 novas contaminações e 1.417 óbitos nas últimas 24 horas segundo o Centro de Controle de Doenças americano (CDC, na sigla em inglês). O país já ultrapassa os 4,4 milhões de casos confirmados.
Segundo levantamento realizado pelo jornal britânico The Guardian, a Espanha registrou o maior número de casos desde que o bloqueio nacional foi suspenso no país em 21 de junho, com 1.229 novas infecções por coronavírus registradas hoje - ultrapassando os 1000 casos de covid-19 confirmados pelo segundo dia consecutivo. Segundo o Ministério da Saúde, o país registra total de 282.641 casos confirmados e 28.441 mortes.
Na Itália, o Ministério da Saúde tem registrado um aumento progressivo no número de casos. Com 289 novos casos relatados na quarta-feira e 386 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o número total de casos de coronavírus na Itália é de 246.776 mil, com 35.132 mortes.
O Ministério da Saúde da Polônia espera "altos números" de novos casos de covid-19 nos próximos dias, após ter registrado hoje o maior aumento no número diário de contaminações, com 615 novos casos. O país registrou total de 45 031 infecções e 1.709 mortes pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia.
Dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostram que, em todo o mundo, os casos de covid-19 ultrapassaram a marca de 17 130.295. Já as mortes são mais de 669.160.
Ainda de acordo com a Johns Hopkins, países que registram maior número de infecções por covid-19 em números absolutos, após os EUA, são o Brasil (2.552.265), Índia (1.582.028), Rússia (832 993) e África do Sul (471.123).

Veja Também

Trump defende distanciamento social e uso de máscaras para frear Covid-19

Após 6 meses de emergência, OMS diz que avaliou mal a capacidade de países

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Revolução das barragens: agro mais tranquilo mesmo com o ES sob pressão hídrica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/08/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 06/08/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados