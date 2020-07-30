AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Após 6 meses de emergência, OMS diz que avaliou mal a capacidade de países
Emergência Global

Após 6 meses de emergência, OMS diz que avaliou mal a capacidade de países

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), houve um resposta lenta, no geral, para reagir quanto a rastreamento de contatos, investigação de surtos locais e testagem

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 15:15
Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan
Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan Crédito: Divulgação OMS
O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, disse nesta quinta-feira (30) que a entidade pode ter presumido de maneira errada a capacidade da saúde pública em alguns países e deveria ter atuado nestes de maneira mais direta, em operações locais para combate à covid-19
"Houve um resposta lenta, no geral, para reagir quanto a rastreamento de contatos, investigação de surtos locais, testagem. Ser capaz de elaborar uma estratégia compreensiva para lidar [com a doença]".
Além de apresentar diretrizes técnicas, Ryan disse que, tradicionalmente, a OMS também atua presencialmente em nações de renda média ou baixa, para prover assistência e direcionamentos. "Se eu pudesse voltar e mudar alguma coisa, acho que estaríamos melhor amparados ao oferecer essa operação".
Nesta quinta-feira, completam seis meses que a organização classificou a pandemia como uma emergência de saúde global, o alerta internacional mais alto. Quando esse status foi atribuído ao vírus, em 30 de janeiro, havia apenas 100 casos da doença fora da China e nenhuma morte.
Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, já são mais de 17 milhões de infecções registradas no mundo e quase 670 mil mortes. Os diretores e líderes da OMS avaliaram a reação dos países ao novo coronavírus até o momento
A líder da resposta técnica à covid-19, Maria Van Kerkhove, disse que a ação global foi mista, com reação rápida em alguns locais. "Os países que agiram à altura foram aqueles que tiveram experiência direta com uma ameaça semelhante, como a Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave)".
Ela acrescentou que mesmo países que não atuaram com agilidade e lidaram com surtos difíceis, como Coreia do Sul, Itália e Alemanha, conseguiram reverter o rumo da pandemia com aplicação das medidas indicadas pela entidade, como rastreamento de contatos e a comunicação clara pelo governo de estratégias ao público.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que necropsias revelam sobre o risco de morte cardíaca entre fisiculturistas
Imagem BBC Brasil
Trump fala em 'vulnerabilidades chocantes' do sistem eleitoral às vésperas das eleições de meio de mandato dos EUA
Imagem de destaque
Com novo tarifaço de Trump e déficit fiscal crescente, Brasil chega à eleição mais importante do mundo em 2026 sem margem para erro, diz analista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados