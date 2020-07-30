Trump defende distanciamento social e uso de máscaras para frear Covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender o distanciamento social e o uso de máscaras e a aconselhar os cidadãos a evitar lugares lotados, para frear a disseminação da covid-19 no país. Em um evento na tarde desta quinta-feira (30) o líder da Casa Branca pediu que os americanos que se recuperaram da doença doem plasma.

O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, que também participou do evento, reforçou a mensagem de Trump sobre doação de plasma. "É uma parte importante de toda a resposta a esse surto", disse.