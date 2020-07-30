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Estados Unidos

Trump defende distanciamento social e uso de máscaras para frear Covid-19

Em um evento na tarde desta quinta-feira (30) o líder da Casa Branca pediu que os americanos que se recuperaram da doença doem plasma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 17:13

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 17:13

Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender o distanciamento social e o uso de máscaras e a aconselhar os cidadãos a evitar lugares lotados, para frear a disseminação da covid-19 no país. Em um evento na tarde desta quinta-feira (30) o líder da Casa Branca pediu que os americanos que se recuperaram da doença doem plasma.
O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, que também participou do evento, reforçou a mensagem de Trump sobre doação de plasma. "É uma parte importante de toda a resposta a esse surto", disse.
Fauci também repetiu que está "cautelosamente otimista" com a produção de vacinas experimentais contra a covid-19 e disse que isso de deve ao fato de que as fases iniciais de testes mostraram bons resultados referentes à imunização.

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