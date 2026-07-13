TDAH: entenda como o yoga pode contribuir para o controle dos sintomas

Praticar yoga regularmente pode ajudar a aliviar os sintomas do TDAH Crédito: Imagem: Elaine Nadiv | Shutterstock

O yoga é uma prática milenar originária da Índia que combina posturas físicas, técnicas de respiração e meditação, promovendo benefícios para o corpo e a mente. Quando praticado regularmente, pode ajudar a melhorar a flexibilidade, a força, o equilíbrio e a consciência corporal, além de favorecer o relaxamento e o bem-estar emocional.

Para pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o yoga também pode ser um aliado, pois auxilia no desenvolvimento da concentração, no controle da impulsividade, na redução do estresse e na regulação das emoções, contribuindo para uma melhor qualidade de vida quando associado ao acompanhamento profissional adequado.

“O yoga é um esporte. No cérebro, temos várias áreas que se ativam com determinados movimentos e posturas. Somos uma sociedade sedentária e nossas atividades normalmente não demandam grandes esforços físicos. A grande variedade de posturas no yoga estimula a produção de neurotransmissores e ativação cerebral”, comenta o psiquiatra Dr. Júlio Cézar Reis.

Características do TDAH

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento de caráter crônico, marcado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sinais podem variar em intensidade e interferir no desempenho escolar ou profissional, nos relacionamentos e nas atividades do dia a dia. “A falta de atenção caracteriza-se, na verdade, por uma dificuldade de manter intencionalmente a atenção em um alvo específico, chamada atenção voluntária”, detalha o Dr. Júlio Cézar Reis.

Segundo o médico, a inquietação é mais bem definida como agitação psicomotora, pois pode se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. Em alguns casos, predomina no aspecto motor, levando à necessidade constante de se movimentar, enquanto, em outros, é mais perceptível no campo psíquico, caracterizada por uma sensação persistente de mente acelerada, dificuldade para relaxar e fluxo intenso de pensamentos.

“A impulsividade se refere à dificuldade de se inibir. A dopamina no córtex pré-frontal está relacionada à nossa capacidade de nos inibirmos. O córtex pré-frontal é fundamental para nos regularmos e inibirmos comportamentos inadequados socialmente”, acrescenta o psiquiatra.

Benefícios do yoga para pessoas com TDAH

Segundo o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, mestre em Psicologia e PhD em Neurociências, o yoga pode contribuir para a melhora do foco e da concentração por meio das técnicas de respiração (pranayama) e das posturas (asanas), que estimulam o cérebro a manter a atenção por mais tempo. Além disso, a prática favorece a autoconsciência corporal e mental, ajudando a reconhecer e controlar impulsos e estados de agitação.

A instrutora de yoga Fernanda Raiol destaca ainda que a atividade pode auxiliar na redução da agressividade e do esquecimento, sintomas que frequentemente acompanham o TDAH. Segundo ela, isso ocorre porque o yoga promove relaxamento, equilíbrio emocional e mental, além de estimular a resiliência, a paciência, o centramento e a atenção ao momento presente.

Patrícia Galan, professora de yoga da rede Evoque Academia, ressalta que a prática também favorece a socialização, aprimora a coordenação motora e contribui para uma melhor qualidade do sono. Esses benefícios ajudam a promover o bem-estar geral e podem ser especialmente importantes para pessoas com TDAH, quando o yoga é incorporado como complemento ao tratamento orientado por profissionais de saúde.

Grupos beneficiados

Embora pessoas de diferentes idades com TDAH possam se beneficiar do yoga , adultos e crianças costumam apresentar ganhos mais evidentes. Segundo Francisco Kaiut, professor de yoga, quiropata e terapeuta natural, os adultos geralmente têm maior consciência corporal e mental, o que facilita a execução das técnicas e permite perceber os benefícios em menos tempo.

Para as crianças, iniciar a prática desde cedo pode favorecer o desenvolvimento de habilidades de autorregulação, contribuindo para um melhor controle das emoções, da atenção e dos impulsos ao longo do crescimento.

Os benefícios do yoga podem ser percebidos em algumas semanas, mas a melhora significativa pode levar meses Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

Com qual frequência deve-se praticar yoga?

Para perceber os benefícios, Francisco Kaiut diz que a frequência recomendada para a prática de yoga é de 3 a 5 vezes por semana, com sessões de 30 a 60 minutos adaptadas à capacidade de cada indivíduo. “Os benefícios do yoga podem ser percebidos em algumas semanas de prática regular, mas a melhora significativa pode levar meses. A consistência é fundamental para alcançar resultados duradouros”, acrescenta.

Hábitos e tratamentos que devem acompanhar a atividade

Além da prática de yoga, para o controle do TDAH, é preciso investir em hábitos saudáveis. “No tratamento do TDAH, é fundamental evitar os exageros no consumo de cafeína, ter uma alimentação adequada e balanceada, evitando processados, evitar o tabagismo, as bebidas alcoólicas e o uso de drogas. No campo da atividade física, os exercícios aeróbicos e, em particular, as atividades coletivas, como o futebol, são benéficos como treinos de habilidades”, pontua o Dr. Júlio Cézar Reis.