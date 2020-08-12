Após escolha, Kamala Harris faz primeira aparição ao lado de Biden

Kamala Harris e Joe Biden, que buscam a presidência dos EUA Crédito: Reprodução Twitter

A senadora pela Califórnia Kamala Harris fez sua primeira aparição pública nesta quarta-feira (21) como candidata a vice-presidente da chapa de Joe Biden.

O democrata, que desafiará o presidente americano, Donald Trump, nas eleições de novembro deste ano, iniciou seu discurso elogiando a história de vida de Harris, que foi procuradora-geral da Califórnia antes de ser eleita para o Senado.

"Ela sabe pessoalmente como famílias de imigrantes contribuem para o nosso país, assim como os desafios de se crescer nos EUA sendo negra e indo-americana", disse Biden.

A escolha, anunciada na terça (11), uniu o perfil de dois grupos de eleitores que serão decisivos na disputa de 3 de novembro: mulheres e negros.

Harris afirmou que estava "pronta para trabalhar".

"Depois das primárias mais competitivas da história, o país recebeu uma mensagem retumbante de que Joe foi a pessoa era a pessoa para nos liderar [...]. E faço isso lembrando de todas as mulheres heroicas e ambiciosas que vieram antes de mim, cujo sacrifício, determinação e resiliência tornam minha presença aqui hoje ainda possível ", disse.

Em referência a suas origens, um dos fatores considerado por analistas como determinante para a sua escolha para o cargo, Harris contou que seus pais se conheceram após se envolverem no movimento pelos direitos civis dos anos 1960.