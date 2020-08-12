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Candidata a vice

Após escolha, Kamala Harris faz primeira aparição ao lado de Biden

O democrata, que desafiará o presidente americano, Donald Trump, nas eleições de novembro deste ano, iniciou seu discurso elogiando a história de vida de Harris

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 19:22
Kamala Harris e Joe Biden, que buscam a presidência dos EUA
Kamala Harris e Joe Biden, que buscam a presidência dos EUA Crédito: Reprodução Twitter
A senadora pela Califórnia Kamala Harris fez sua primeira aparição pública nesta quarta-feira (21) como candidata a vice-presidente da chapa de Joe Biden.
O democrata, que desafiará o presidente americano, Donald Trump, nas eleições de novembro deste ano, iniciou seu discurso elogiando a história de vida de Harris, que foi procuradora-geral da Califórnia antes de ser eleita para o Senado.
"Ela sabe pessoalmente como famílias de imigrantes contribuem para o nosso país, assim como os desafios de se crescer nos EUA sendo negra e indo-americana", disse Biden.
A escolha, anunciada na terça (11), uniu o perfil de dois grupos de eleitores que serão decisivos na disputa de 3 de novembro: mulheres e negros.
Harris afirmou que estava "pronta para trabalhar".

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"Depois das primárias mais competitivas da história, o país recebeu uma mensagem retumbante de que Joe foi a pessoa era a pessoa para nos liderar [...]. E faço isso lembrando de todas as mulheres heroicas e ambiciosas que vieram antes de mim, cujo sacrifício, determinação e resiliência tornam minha presença aqui hoje ainda possível ", disse.
Em referência a suas origens, um dos fatores considerado por analistas como determinante para a sua escolha para o cargo, Harris contou que seus pais se conheceram após se envolverem no movimento pelos direitos civis dos anos 1960.
O evento desta quarta ocorre poucos dias antes de Biden aceitar formalmente a indicação de candidato à Presidência na convenção do Partido Democrata, agendada para a próxima semana, que acontecerá em grande parte de forma virtual por causa da pandemia do coronavírus.

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