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Oposição ao presidente

Vice de Biden, Kamala Harris criticou Bolsonaro por devastação na Amazônia

Em mensagem de agosto de 2019, ela afirmava que Bolsonaro 'precisa responder por esta devastação', referindo-se a queimadas na Amazônia

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 19:56
A senadora democrata pela Califórnia, Kamala Harris
A senadora democrata pela Califórnia, Kamala Harris Crédito: Reprodução Facebook
Senadora democrata pela Califórnia e apontada nesta terça-feira, 11, como companheira de chapa de Joe Biden na corrida pela Casa Branca, Kamala Harris já citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro em sua conta no Twitter. Em mensagem de agosto de 2019, ela afirmava que Bolsonaro "precisa responder por esta devastação", referindo-se a queimadas na Amazônia.
Em outra mensagem, também de agosto do ano passado, Kamala Harris defendia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não buscasse um acordo comercial com o Brasil até que Bolsonaro "reverta suas políticas catastróficas e lide com os incêndios" florestais, além de agir contra desmatadores e mineradores que destruíam o meio ambiente, e pedindo que os EUA mostrassem "liderança para salvar nosso planeta".

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