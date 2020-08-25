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Eleições Americanas

Trump tem avanço na aprovação, mas segue atrás de Biden nas pesquisas

Pela metodologia, a aprovação do republicano apresenta leve tendência de alta desde o final de julho, quando atingiu a mínima de 40,2%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 17:06

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:06

Donald Trump
O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump tenta a reeleição  Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem índice de aprovação de 41,6% e desaprovação de 54,7%, mostra levantamento do site FiveThirtyEight, que compila sondagens conduzidas por diferentes institutos. Pela metodologia, a aprovação do republicano apresenta leve tendência de alta desde o final de julho, quando atingiu a mínima de 40,2%
A melhora, contudo, não se reflete no modelo de previsão estatística para as eleições de novembro, elaborado pelo mesmo site.
Nesse sistema, que leva em conta pesquisas de intenção de voto, o candidato democrata à presidência, Joe Biden, aparece com 73% de chances de vencer o pleito, frente a 27% do presidente. Na semana passada, Biden tinha 71% de possibilidade.

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