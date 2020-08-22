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Estados Unidos

Trump acusa FDA de dificultar testes de vacinas contra coronavírus

O presidente dos Estados Unidos também  recuperou uma postagem na qual criticava o fato da FDA revogar a autorização de uso emergencial de hidroxicloroquina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 15:14

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 15:14

Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump sugere interesses eleitorais nas pesquisas  Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a agência reguladora de medicamentos e alimentos (FDA, na sigla em inglês) de dificultar os estudos de vacinas e remédios contra o novo coronavírus, sugerindo interesse eleitoral.
"O estado profundo, ou quem quer que seja, na FDA está tornando muito difícil para as empresas farmacêuticas conseguirem trazer pessoas para testar as vacinas e tratamentos. Obviamente, eles esperam adiar a resposta para depois de 3 de novembro. Deveriam se concentrar na velocidade e em salvar vidas! @SteveFDA", escreveu Trump em sua conta pessoal no Twitter, citando Stephen Hahn, chefe da FDA. Hahn já declarou publicamente que não tomará decisões com base no noticiário ou comunicados de imprensa.
Em outro ataque, o presidente recuperou uma postagem de 15 de junho na qual criticava o fato da FDA revogar a autorização de uso emergencial de hidroxicloroquina e cloroquina para o tratamento de covid-19 por "evidências crescentes de que as drogas dificilmente seriam eficazes", e afirmou "muitos médicos e estudos discordam disso".

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