Trump acusa FDA de dificultar testes de vacinas contra coronavírus

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump sugere interesses eleitorais nas pesquisas Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a agência reguladora de medicamentos e alimentos (FDA, na sigla em inglês) de dificultar os estudos de vacinas e remédios contra o novo coronavírus, sugerindo interesse eleitoral.

"O estado profundo, ou quem quer que seja, na FDA está tornando muito difícil para as empresas farmacêuticas conseguirem trazer pessoas para testar as vacinas e tratamentos. Obviamente, eles esperam adiar a resposta para depois de 3 de novembro. Deveriam se concentrar na velocidade e em salvar vidas! @SteveFDA", escreveu Trump em sua conta pessoal no Twitter, citando Stephen Hahn, chefe da FDA. Hahn já declarou publicamente que não tomará decisões com base no noticiário ou comunicados de imprensa.