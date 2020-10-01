Trump diz que gostou do debate e que Biden tentará fugir dos próximos encontros

Trump destacou a repercussão televisiva que o debate gerou, ignorando as críticas ao tom caótico e indisciplinado do evento - em grande parte, em virtude da sua recusa de se adequar às regras e pelas interrupções constantes ao adversário e ao moderador. O presidente norte-americano também não fez nenhuma menção ao fato de a Comissão de Debates Presidenciais ter afirmado anteriormente que irá implementar "estrutura adicional ao formato dos debates restantes para garantir uma discussão mais ordenada das questões".