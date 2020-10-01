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Debates Presidenciais

EUA: Comissão do debate mudará regras para próximos encontros

O encontro de terça-feira (29), realizado em Cleveland, foi marcado por constantes interrupções de Trump a Biden, que chegou a insultar o presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 11:19

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 11:19

O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden debatem pela primeira vez
O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden debatem pela primeira vez Crédito: Reuters/Folhapress
A Comissão de Debates Presidenciais dos EUA mudará o formato dos dois próximos debates restantes entre Donald Trump e Joe Biden, após um primeiro encontro conturbado. Em comunicado ontem, a entidade apontou ter ficado "claro que deveria haver uma estrutura adicional ao formato dos debates que faltam, para garantir uma discussão mais ordenada dos assuntos".
O encontro de terça-feira (29), realizado em Cleveland, foi marcado por constantes interrupções de Trump a Biden, que chegou a insultar o presidente.
A campanha de Biden avalia não participar dos demais encontros. Interlocutores do ex-vice-presidente dizem que poderiam avaliar a repercussão da ausência do candidato. Na campanha de Trump, o desempenho do republicano foi comemorado por assessores.
Os próximos encontros ocorrem no dia 15, na Flórida, e dia 22, no Tennessee.

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