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Eleições nos EUA

Biden venceu primeiro debate contra Trump, diz pesquisa da CNN

O candidato democrata à presidência, Joe Biden, venceu o primeiro debate contra Donald Trump por 60% a 28%, de acordo com pesquisa realizada pela CNN

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 15:04
O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden debatem pela primeira vez
O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden debatem pela primeira vez Crédito: Reuters/Folhapress
O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu o primeiro debate contra Donald Trump por 60% a 28%, de acordo com pesquisa realizada pela CNN após o fim da transmissão nesta terça-feira (29).
Os eleitores que assistiram ao debate confiam mais em Biden para lidar com os grandes temas discutidos, como assistência médica (66%, contra 32% que optaram por Trump), desigualdade racial (66% a 29%), a pandemia do novo coronavírus (64% a 34%) e a indicação à Suprema Corte (54% a 43%).
Quando o tema é economia, a diferença diminui: 50% dos entrevistados acreditam que Biden faria um melhor trabalho que o atual presidente (48%).
Segundo a CNN, o resultado desta pesquisa pós-debate é parecido com o da primeira vez que Hillary Clinton e Donald Trump se enfrentaram em 2016, com 62% dos espectadores atribuindo à ex-secretária de Estado dos EUA e 27% a Trump.
A pesquisa mostra ainda que a escolha de voto da maioria dos espectadores (57%) não foi afetada pelo debate desta terça-feira A margem de erro é de 6.3% para mais ou para menos.

PARA FOX NEWS, TRUMP GANHOU O DEBATE 

Em sentido contrário à pesquisa da CNN, a emissora americana Fox News viu vitória de Donald Trump no primeiro debate. Em texto opinativo assinado pelo analista político Doug Schoen, o presidente foi apontado como vitorioso pelo "domínio do estúdio".
Schoen pontuou que o debate foi carente de ideias, e que provavelmente não vai converter votos de eleitores convictos e nem definir o dos indecisos. No entanto, considerou que o presidente Trump controlou o debate com seu estilo de argumentação.
"Em termos de substância real, no entanto, a noite foi um empate", afirmou o colunista.

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