Biden venceu primeiro debate contra Trump, diz pesquisa da CNN

O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden debatem pela primeira vez Crédito: Reuters/Folhapress

Os eleitores que assistiram ao debate confiam mais em Biden para lidar com os grandes temas discutidos, como assistência médica (66%, contra 32% que optaram por Trump), desigualdade racial (66% a 29%), a pandemia do novo coronavírus (64% a 34%) e a indicação à Suprema Corte (54% a 43%).

Quando o tema é economia, a diferença diminui: 50% dos entrevistados acreditam que Biden faria um melhor trabalho que o atual presidente (48%).

Segundo a CNN, o resultado desta pesquisa pós-debate é parecido com o da primeira vez que Hillary Clinton e Donald Trump se enfrentaram em 2016, com 62% dos espectadores atribuindo à ex-secretária de Estado dos EUA e 27% a Trump.

A pesquisa mostra ainda que a escolha de voto da maioria dos espectadores (57%) não foi afetada pelo debate desta terça-feira A margem de erro é de 6.3% para mais ou para menos.

PARA FOX NEWS, TRUMP GANHOU O DEBATE

Em sentido contrário à pesquisa da CNN, a emissora americana Fox News viu vitória de Donald Trump no primeiro debate. Em texto opinativo assinado pelo analista político Doug Schoen, o presidente foi apontado como vitorioso pelo "domínio do estúdio".

Schoen pontuou que o debate foi carente de ideias, e que provavelmente não vai converter votos de eleitores convictos e nem definir o dos indecisos. No entanto, considerou que o presidente Trump controlou o debate com seu estilo de argumentação.