Líderes mundiais prestam solidariedade a Donald Trump, contaminado pela Covid-19

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, prestou solidariedade através de seu porta-voz, Steffen Seibert. "Envio meus melhores votos a Donald e Melania Trump. Espero que lidem bem com a infecção", publicou o representante em uma rede social. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou que a saúde do mandatário americano vai ajudá-lo a superar a Covid-19. "Tenho certeza de que sua vitalidade, vigor e otimismo inerentes o ajudarão a superar o vírus perigoso", afirmou, em mensagem oficial publicada pelo Kremlin.