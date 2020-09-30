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Eleições nos EUA

Trump tem apenas 1 ponto de vantagem sobre Biden na Carolina do Sul

Segundo o levantamento, conduzido pela Universidade Quinnipiac, Trump tem a preferência de 48% dos entrevistados, frente a 47% de Biden

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 17:18
O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden debatem pela primeira vez
O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden debatem pela primeira vez Crédito: Reuters/Folhapress
Pesquisa de intenção de voto conduzida pela Universidade Quinnipiac mostra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com apenas um ponto de vantagem sobre o oponente democrata, Joe Biden, na Carolina do Sul, Estado em que o Partido Republicano saiu vitorioso em todas as eleições presidenciais desde 1980. Segundo o levantamento, Trump tem a preferência de 48% dos entrevistados, frente a 47% de Biden.
A sondagem também indica que os candidatos a uma das cadeiras do Estado no Senado aparecem empatados, com 48% cada. O democrata Jaime Harrison tenta tirar o assento do atual senador Lindsey Graham, que está no cargo desde 2002.
A pesquisa consultou 1.123 prováveis eleitores da Carolina do Sul entre 23 e 27 de setembro. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

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