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Repercussão

China deseja boa recuperação a Trump, enquanto mídia estatal critica americano

Um porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China disse à agência de notícias Reuters que seu país deseja uma rápida recuperação a Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 10:53

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 10:53

Bandeira da China
Bandeira da China: país deseja uma rápida recuperação a Trump Crédito: Pixabay
Horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que ele e sua esposa, Melania Trump, receberam diagnóstico positivo para coronavírus, vários líderes mundiais e outras personalidades enviaram mensagens públicas ao republicano.
Um porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China disse à agência de notícias Reuters que seu país deseja uma rápida recuperação a Trump. Esse foi o tom da maior parte das mensagens destinadas ao casal americano, mas também houve quem culpasse Trump por desconsiderar a gravidade da Covid-19.
Hu Xijin, editor-chefe do Global Times, jornal controlado pelo Partido Comunista, disse que Trump e Melania "pagaram o preço de sua aposta por minimizar a Covid-19".
"A notícia mostra a gravidade da situação da pandemia nos EUA. Vai impor um impacto negativo na imagem de Trump e do país, e também pode afetar negativamente sua reeleição", disse.
O jornal China Daily, na prática outro porta-voz do regime de Pequim, afirmou que "o teste positivo é mais um lembrete de que o coronavírus continua a se espalhar, mesmo que Trump tenha tentado desesperadamente sugerir que ele não representa mais perigo".

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Aos 74 anos, Trump está dentro do grupo de risco da Covid-19 devido à idade e porque é considerado uma pessoa com sobrepeso. Ele manteve boa saúde durante o mandato, mas o republicano não é conhecido por realizar exercícios regulares ou por seguir uma dieta saudável.
Ele, que minimizou a importância da pandemia e não usou máscara em público até julho, é mais um líder mundial infectado pelo coronavírus, uma lista que inclui o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro; a presidente interina boliviana, Jeanine Añez; e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.
"Meus melhores votos ao presidente Trump e à primeira-dama. Espero que ambos tenham uma recuperação rápida do coronavírus", disse Boris, em uma publicação no Twitter. O líder britânico recebeu diagnóstico de Covid-19 no final de março e chegou a ser internado na UTI de um hospital em Londres.
O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, enviou "amor e orações" a Trump e Melania. "Nos juntamos a milhões em toda a América orando por sua recuperação completa e rápida. Deus te abençoe, Presidente Trump, e nossa maravilhosa primeira-dama Melania."
Da Rússia, o presidente Vladimir Putin enviou um telegrama ao americano com uma mensagem especialmente calorosa." Estou convencido de que sua vitalidade natural, sua força de espírito e seu otimismo o ajudarão a vencer este vírus perigoso", disse o russo.

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Antes disso, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, contaminado pelo coronavírus em maio, desejou uma recuperação "pronta e fácil" ao casal americano.
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, também desejou a Trump e Melania uma "recuperação rápida e completa".
O presidente americano foi o principal crítico das ações da OMS durante a pandemia e acusa a entidade internacional de ser um fantoche do regime chinês.
A chanceler alemã, Angela Merkel, disse, por meio de seu porta-voz, que espera que Trump e Melania "se recuperem bem da infecção por coronavírus e estejam completamente saudáveis de novo em breve".
Os líderes da Polônia, Índia e Israel, Andrzej Duda, Narendra Modi e Binyamin Netanyahu, respectivamente, referiram-se a Trump como um "amigo" e repetiram os votos de boa saúde e rápida recuperação.
"Polônia e EUA passarão pelas dificuldades e terão sucesso na luta contra a Covid-19", escreveu Duda, no Twitter.
Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, além de desejar a recuperação de Trump e sua esposa, disse que a "Covid-19 é uma batalha que todos nós continuamos a lutar, todos os dias, não importa onde vivemos".
Da Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan disse esperar "sinceramente, que eles superem o período de quarentena sem problemas e recuperem a saúde o mais rápido possível". e recuperem a saúde o mais rápido possível".

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